Chloe Loughnan: Bırakmak istemem burayı!

Chloe Loughnan, sunuculuğunu yaptığı program hakkında, "Programı çok sevdim, gayet mutluyum" dedi. Türkiye'ye olan sevgisini ise "Bu teklif bana çok iyi geldi. Zaten Türkiye'yi çok özlemiştim."
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın eski eşi 29 yaşındaki İrlandalı model Chloe Loughnan, önceki gün kendisi gibi İrlandalı yeni sevgilisi ile görüntülendi. Şimdilerde televizyonda yayınlanan bir magazin programını sunmaya başlayan İrlandalı güzel, "Burası benim ikinci evim. Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunacağım." dedi.
Chloe Loughnan, sunuculuğunu yaptığı program hakkında, "Programı çok sevdim, gayet mutluyum" dedi. Türkiye'ye olan sevgisini ise "Bu teklif bana çok iyi geldi. Zaten Türkiye'yi çok özlemiştim."
Posta'nın haberine göre; "Koronavirüs pandemisi yüzünden ülkeme dönmüştüm, burası benim ikinci evim gibi, bırakmak istemem burayı" sözleriyle dile getirdi.
Loughnan, 2014-2019 yılları arasında evli kaldığı şarkıcı Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra görüşmediklerini, ancak hakkında hiçbir zaman kötü düşünmediğini söyledi.
"Konuşamıyoruz, umarım her şey iyidir sağlıklıdır, bayağı zaman olmuş, üç sene falan. Serdar bana göre çok iyi insan, hiç ona kötü duygular beslemiyorum. Onun için en iyisini isterim."
Chloe'nin boşandıktan sonra nafaka alamadığı için Serdar Ortaç'ın evine haciz gönderdiği iddia edilmişti. Ünlü model, nafaka konusuyla ilgili sorular üzerine, "Nafaka haberleri sürekli çıkıyor ama ben okumuyorum."
"Onlar çok önceydi unuttuk. Yeni bir hayat başladı şimdi. O konuyu kapattık artık. Yeni, güzel şeylerden konuşalım. Bunlar eski konular" şeklinde konuştu.
11 yıl Türkiye'de yaşadığını ve sevgilisinin de ülkeyi çok sevdiğini dile getiren 30 yaşındaki model, "Türk vatandaşı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi...
"Aslında başvurmayı planlıyorum, birkaç yıl burada olmadığım için gelemedim diye yapamadım ama bu kez olacak. İsterim tabii. 11 yıl önce gelmiştim buraya, artık burası benim evim gibi."
"İşlerim için başka ülkelere de gitmek zorundayım, Amerika'da ve İrlanda'da ajanslara bağlıyım, bir yerde kalmıyorum. Bir gün bir yerde kalacağım, inşallah orası Türkiye olacak."