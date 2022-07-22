Haberler Magazin Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç'a milyonluk jest

Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında görülen ve şimdilerde evlilik hazırlığı içerisinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz ayının sonunda nikah masasına oturmayı planlıyor. İddiaya göre; Birbirlerine düğün hediyesi seçen çiftten Demet Özdemir, Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı.