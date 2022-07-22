Demet Özdemir’den Oğuzhan Koç’a milyonluk jest

Ağustos sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor.
Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında görülen ve şimdilerde evlilik hazırlığı içerisinde olan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, yaz ayının sonunda nikah masasına oturmayı planlıyor. İddiaya göre; Birbirlerine düğün hediyesi seçen çiftten Demet Özdemir, Oğuzhan Koç için kesenin ağzını açtı.
Ağustos sonunda nikâh masasına oturmaya hazırlanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, son hazırlıklarını tamamlıyor.
Magazin kulislerinde konuşulan dedikoduya göre çift, birbirlerine alacakları düğün hediyesine de ayrı özeniyor
Posta'nın haberine göre; Demet Özdemir, müstakbel eşine ünlü markadan bir saat seçmiş.
Güncel fiyatı 1 milyon liradan fazla olan saat, Hollywood yıldızlarının saati olarak biliniyor ve Jay-Z, Will Smith, John Legend, Justin Bieber gibi yıldızların kolunu süslüyor.
Markanın, çelik tasarım kronograf saatini seçen güzel yıldız, hediye için kesenin ağzını açmış.
Kariyerinde de çıtayı hep en tepeye koyan Özdemir, damat hediyesi konusunda çıtayı oldukça yükseltti. Bakalım bu çıtayı aşan çıkacak mı...