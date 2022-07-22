Pelin Karahan verdiği kilolarla ilgili konuştu

Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu var.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, son zamanlarda verdiği kilolarla gündeme geliyordu. Geçtiğimiz gün bir AVM çıkışında objektiflere takılan güzel oyuncu, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Fit vücuduyla dikkat çeken Pelin Karahan, verdiği kilolarlar ilgili ilk kez konuştu.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan, 2014 yılında Bedri Güntay ile dünyaevine girdi. Ünlü çiftin bu mutlu evliliklerinden Ali Demir ve Can Eyüp adında iki oğlu var.
Pelin Karahan, son dönemde verdiği kilolarla uğradığı muhteşem değişim ile konuşuluyor.
Sabah'ın haberine göre; Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün bir AVM çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Verdiği kilolarla ilgi odağı olan ünlü oyuncu, fit görüntüsü nedeniyle sosyal medyada çok sayıda mesaj ve yorum aldığını dile getirdi.
"ŞAŞIRDIM"
48 kiloya düştüğünü açıklayan Pelin Karahan, "Verdiğim kiloların bu kadar konuşulmasına açıkçası şaşırdım.
Sosyal medyada çok ilgi gördü" açıklamasını yaptı.
"48 KİLOYUM VE MUTLUYUM"
Karahan, "Ekranda güzel gözükmek için yani işim için kilo veriyorum. Kendimi bu şekilde daha iyi hissediyorum.
48 kiloyum ve mutluyum" dedi.