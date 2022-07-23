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Kerem Bürsin İspanya'ya mı yerleşiyor?

Ünü ülke sınırlarını aşan oyuncu Kerem Bürsin hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sık sık İspanya'ya seyahat eden ve orada belli projelerde yer alacağı konuşulan Kerem Bürsin'in Madrid'e taşınacağı öne sürüldü.