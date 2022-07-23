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Haberler Magazin Kerem Bürsin İspanya'ya mı yerleşiyor?

Kerem Bürsin İspanya'ya mı yerleşiyor?

Ünü ülke sınırlarını aşan oyuncu Kerem Bürsin hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sık sık İspanya'ya seyahat eden ve orada belli projelerde yer alacağı konuşulan Kerem Bürsin'in Madrid'e taşınacağı öne sürüldü.

23.07.2022, 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 11:31

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin de meslektaşı Can Yaman'ın ardından dünyaya açıldı.

Kerem Bürsin İspanya’ya mı yerleşiyor?

Sık sık İspanya'ya seyahat gerçekleştiren ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Kerem Bürsin ile ilgili iddialar arka arkaya geldi.

Kerem Bürsin İspanya’ya mı yerleşiyor?

İspanyol basını, ünlü oyuncunun haziran ayında yaptığı son ziyaretinde güzel haberi verdiğine ve bir dahaki gelişinde daha uzun süre kalabileceğini söylediğine dikkat çekti.

Kerem Bürsin İspanya’ya mı yerleşiyor?

İspanyol basınında yer alan habere göre; Bürsin'in Madrid'i çok sevdiği ve buradan bir ev alabileceği ifade edildi.

Kerem Bürsin İspanya’ya mı yerleşiyor?

Kerem Bürsin, İspanyol basınına "Madrid'e taşınma konusunda bir süredir düşünüyorum. İspanya'da yaşamak harika olurdu" dedi.

Kerem Bürsin İspanya’ya mı yerleşiyor?

Yakışıklı oyuncun yeni proje müjdesini açıklaması ve İspanyolca öğrenmeye karar vermesinin ardından taşınacağı iddialarını güçlendirdi.

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