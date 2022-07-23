Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, hakkında şirketinde çalışan işçilerinin mağdur edildiği yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçti.
Ünlü şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler, kendisi hakkında ortaya atılan şirketinde çalışan işçileri mağdur ettiği yönünde çıkan haberlere karşı harekete geçti.
Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, hakkında şirketinde çalışan işçilerinin mağdur edildiği yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçti.
Bir televizyon kanalında 10 Haziran 2022 günü Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'e ait şirketlerde işçilerin alacağını tahsil edemediği, bu nedenle mağdur edildiği üzerine yayın yapıldı.
Yayında Dinçerler'in daha önce de dolandırıcılıkla suçlandığı bu kez kurtulamayacağı anlatıldı.
BABAMIN VE AMCAMIN İŞÇİLERİ
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Yayınlanan haberlerden rahatsızlık duyan Mehmet Dinçerler, söz konusu iddiaların gerçeklik payının bulunmadığı söyledi.
Canlı yayına bağlanan işçilerin kendi şirketinde değil babası ve amcasının ortak olduğu ünlü baklavacılar zincirinde çalıştıklarını belirtti.
Hâkimliğe başvurarak haberlerin erişime engellenmesin talep eden ünlü iş adamı dilekçesinde iftiraya maruz kaldığını dile getirdi.
KAMUOYUNDA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜM ENGELLEYİN
Söz konusu dilekçede haberin hakaret içerikli olduğu anlatılırken, kamuoyu nezdinde küçük düşürülerek, kişisel hak, saygınlık ve onuruna ağır şekilde saldırı düzenlendiği belirtildi.
Dinçerler, bu nedenle televizyon kanallarında çıkan haberlerin düzeltilmesini ve haberin erişime engellenmesini talep etti.
Hakimlik incelemenin ardından Mehmet Dinçerler'in talebini reddetti.