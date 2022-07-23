  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Ünlü şarkıcı Hadise'nin geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız bir şekilde nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler, kendisi hakkında ortaya atılan şirketinde çalışan işçileri mağdur ettiği yönünde çıkan haberlere karşı harekete geçti.

23.07.2022, 12:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2022, 12:18

Ünlü şarkıcı Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler, hakkında şirketinde çalışan işçilerinin mağdur edildiği yönünde çıkan haberlerle ilgili harekete geçti.

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Bir televizyon kanalında 10 Haziran 2022 günü Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler'e ait şirketlerde işçilerin alacağını tahsil edemediği, bu nedenle mağdur edildiği üzerine yayın yapıldı.

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Yayında Dinçerler'in daha önce de dolandırıcılıkla suçlandığı bu kez kurtulamayacağı anlatıldı.

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

BABAMIN VE AMCAMIN İŞÇİLERİ

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre; Yayınlanan haberlerden rahatsızlık duyan Mehmet Dinçerler, söz konusu iddiaların gerçeklik payının bulunmadığı söyledi.

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Canlı yayına bağlanan işçilerin kendi şirketinde değil babası ve amcasının ortak olduğu ünlü baklavacılar zincirinde çalıştıklarını belirtti.

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Hâkimliğe başvurarak haberlerin erişime engellenmesin talep eden ünlü iş adamı dilekçesinde iftiraya maruz kaldığını dile getirdi.

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

KAMUOYUNDA KÜÇÜK DÜŞÜRÜLDÜM ENGELLEYİN

Söz konusu dilekçede haberin hakaret içerikli olduğu anlatılırken, kamuoyu nezdinde küçük düşürülerek, kişisel hak, saygınlık ve onuruna ağır şekilde saldırı düzenlendiği belirtildi.

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Dinçerler, bu nedenle televizyon kanallarında çıkan haberlerin düzeltilmesini ve haberin erişime engellenmesini talep etti.

Mehmet Dinçerler o haberlere karşı harekete geçti! Ama...

Hakimlik incelemenin ardından Mehmet Dinçerler'in talebini reddetti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA