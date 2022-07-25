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Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avşar kızı, yatak odasında keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 58 yaşındaki Hülya Avşar yine ortalığı yıktı geçti.