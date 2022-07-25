Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, her adımıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avşar kızı, yatak odasında keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 58 yaşındaki Hülya Avşar yine ortalığı yıktı geçti.
Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, her adımıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.
Avşar kızı geçen günlerde Ayvalık tatilinde eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.
58 yaşındaki Hülya Avşar'ın, dans ettiği anlar sosyal medyada ilgi görmüştü.
Güzelliği dillere destan ünlü isim, son olarak Instagram hesabından cesur pozlarını paylaştı.
58 yaşındaki Avşar, iddialı kareleriyle magazin dünyasını çalkaladı.
Dantelli siyah büstiyeriyle objektiflere poz veren Hülya Avşar, sosyal medyayı yıktı geçti.
58 yaşındaki Hülya Avşar son olarak yatakta keyif yaptığı anlarını Instagram hikayesinden paylaştı.
Avşar kızı, sosyal medyayı yıktı geçti.