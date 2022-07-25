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Haberler Magazin Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Avşar kızı, yatak odasında keyif yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. 58 yaşındaki Hülya Avşar yine ortalığı yıktı geçti.

25.07.2022, 17:05 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 17:06

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı, her adımıyla sosyal medyada çok konuşuluyor.

Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

Avşar kızı geçen günlerde Ayvalık tatilinde eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

58 yaşındaki Hülya Avşar'ın, dans ettiği anlar sosyal medyada ilgi görmüştü.

Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

Güzelliği dillere destan ünlü isim, son olarak Instagram hesabından cesur pozlarını paylaştı.

Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

58 yaşındaki Avşar, iddialı kareleriyle magazin dünyasını çalkaladı.

Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

Dantelli siyah büstiyeriyle objektiflere poz veren Hülya Avşar, sosyal medyayı yıktı geçti.

Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

58 yaşındaki Hülya Avşar son olarak yatakta keyif yaptığı anlarını Instagram hikayesinden paylaştı.

Hülya Avşar yatak odasından paylaştı

Avşar kızı, sosyal medyayı yıktı geçti.

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