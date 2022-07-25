İbrahim Tatlıses ateş püskürdü: E be geri zekalılar!

Öte yandan İbrahim Tatlıses, konserinde bir de mutluluğa aracı oldu, evlenme teklifi etmek isteyen hayranını sahnesinde ağırladı. Hayranının "Vallahi ben sevdim, sevdiğime de en sevdiğim insanın önünde teklif edeyim istedim" sözleriyle gerçekleştirdiği evlilik teklifi Tatlıses'i duygulandırdı. "Siz 'evet' dediniz ben niye ağlıyorum" diyen imparator çifte "Bebeğim" şarkısını armağan etti.