İbrahim Tatlıses ateş püskürdü: E be geri zekalılar!

Konserin başlamasına dakikalar kala, konser alanının önünden Ortaköy meydanına kadar uzanan kuyruklar oluştu.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, önceki akşam sevenleriyle bir araya geldi. Uzun kuyruklar oluşan konser alanında, İbrahim Tatlıses büyük bir coşkuyla karşılandı. Son zamanlarda aile hayatında problemler yaşayan Tatlıses, sahnede konseri keserek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Konserin başlamasına dakikalar kala, konser alanının önünden Ortaköy meydanına kadar uzanan kuyruklar oluştu.
Geçen yıldan bugüne kadar Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 6.kez perde açan Tatlıses'i hayranları büyük bir coşkuyla ayakta karşıladı.
Posta'nın haberine göre; İbrahim Tatlıses mekanı hınca hınç dolduran sevenlerini "1974'ten bu yana 48 senedir sahnedeyim. Hep size eğildim, eğilmekten de şeref duydum. Bana bu şerefi yaşatıyorsunuz" sözleriyle teşekkür etti.
Son zamanlarda Aile hayatında problem yaşayan ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile sorun yaşayan usta sanatçı konserini keserek İlginç bir açıklama yaptı.
Tatlıses, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekâlılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi? dedi.
İbrahim Tatlıses geçtiğimiz hafta bağlandığı canlı yayında büyük oğlu Ahmet Tatlıses'i 'şirketinin kasasını boşatmakla' suçlamış, Ahmet Tatlıses ise babasına 'bana ihtiyaç duyduğu her an gözüm kapalı canımı ortaya koydum' sözleriyle karşılık vermişti.
'Babamın akıl sağlığı ile ilgili şüphelerim var' diyen Ahmet Tatlıses vasi atanması için açtıkları davayı avukatı aracılığı ile duyurmuştu Yaşananların ardından Ahmet Tatlıses'in başvurusunu değerlendiren mahkeme, İbrahim Tatlıses'in taşınmaz varlıklarına şerh konulmasına karar vermişti.
Öte yandan İbrahim Tatlıses, konserinde bir de mutluluğa aracı oldu, evlenme teklifi etmek isteyen hayranını sahnesinde ağırladı. Hayranının "Vallahi ben sevdim, sevdiğime de en sevdiğim insanın önünde teklif edeyim istedim" sözleriyle gerçekleştirdiği evlilik teklifi Tatlıses'i duygulandırdı. "Siz 'evet' dediniz ben niye ağlıyorum" diyen imparator çifte "Bebeğim" şarkısını armağan etti.
Sevenleriyle şarkı aralarında bol bol sohbet eden İbrahim Tatlıses, "Senin bütün şarkılarını biliyorum" diyen minik hayranını da sahnesine davet etti. İmparator, Irak Erbil'den gelen Hayat isimli minik hayranıyla "Gelmesin" şarkısında düet yaptı.