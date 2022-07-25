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Haberler Magazin Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyuran ve geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Taha Duymaz, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Fenomen son olarak estetiklerine bir yenisini daha ekledi.

25.07.2022, 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022, 10:00

Sosyal medya sayfasından yaptığı yemek videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşmüştü.

Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Kulaklarına da estetik yaptırdın mı?" sorusunu yanıtlayan Duymaz, "Hayır kulak bandı kullanıyorum" yanıtını vermişti. Duymaz son olarak kulak estetiği de yaptırdı.

Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Geçirdiği operasyon hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Duymaz, "Arkadaşlar günaydın nasılsınız?

Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Paylaşım yapamadım çünkü dün küçük bir operasyon geçirdim, kulak estetiği oldum.

Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Çok güzel geçti çok da güzel oldu. Kulaklarım beni psikolojik açıdan çok etkiliyordu yani kulaklarımın yüzünden yıllarca almadığım hakaret ve eleştiri kalmamıştı.

Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Bu beni gerçekten çok üzüyor ve çok yıpratıyordu.

Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Uzun zamandır kulak bandı kullanıyordum ve bandana takıyordum kulaklarımın gözükmemesi için. İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" dedi.

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