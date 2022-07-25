Taha Duymaz bir estetik daha yaptırdı

Sosyal medya sayfasından yaptığı yemek videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşmüştü.
Sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile adını duyuran ve geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Taha Duymaz, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü. Fenomen son olarak estetiklerine bir yenisini daha ekledi.
Sosyal medya sayfasından yaptığı yemek videolarıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Taha Duymaz, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından bambaşka birine dönüşmüştü.
Geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin, "Kulaklarına da estetik yaptırdın mı?" sorusunu yanıtlayan Duymaz, "Hayır kulak bandı kullanıyorum" yanıtını vermişti. Duymaz son olarak kulak estetiği de yaptırdı.
Geçirdiği operasyon hakkında Instagram hesabı üzerinden açıklamada bulunan Duymaz, "Arkadaşlar günaydın nasılsınız?
Paylaşım yapamadım çünkü dün küçük bir operasyon geçirdim, kulak estetiği oldum.
Çok güzel geçti çok da güzel oldu. Kulaklarım beni psikolojik açıdan çok etkiliyordu yani kulaklarımın yüzünden yıllarca almadığım hakaret ve eleştiri kalmamıştı.
Bu beni gerçekten çok üzüyor ve çok yıpratıyordu.
Uzun zamandır kulak bandı kullanıyordum ve bandana takıyordum kulaklarımın gözükmemesi için. İnanın yaptırdığım için çok mutluyum" dedi.