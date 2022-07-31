  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

Hummalı bir şekilde evlilik hazırlığı içerisinde olan ve magazin dünyasının gözde çifleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta muratlarına ereceklerini açıklamıştı. Düğün öncesi tatile çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşımda bulundu.

31.07.2022, 10:40 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022, 10:41

Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmış, görkemli bir törenle nişanlanmıştı. .

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

Ünlü çift, nişan sonrası soluğu Muğla'da almıştı. Göcek'te tatilin tadını çıkaran ikiliden güzel oyuncu, teknenin ön kısmında hem kitap okumuş hem de güneşin tadını çıkarmıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

İlerleyen günlerde de basın mensuplarıyla konuşarak düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek, müjdeli haberi vermişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

Düğün öncesi birlikte tatile çıkan ikili, plaj fotoğrafıyla gündeme geldi. Aşka gelen Özdemir, Oğuzhan Koç ile verdiği samimi pozu Instgaram hesabında yayınladı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti. Özdemir, nişanlısıyla verdiği romantik pozu "Bir şey diyeceğim yaklaş" notunu ekledi.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un o pozu...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA