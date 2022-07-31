Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmış, görkemli bir törenle nişanlanmıştı. .
Hummalı bir şekilde evlilik hazırlığı içerisinde olan ve magazin dünyasının gözde çifleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta muratlarına ereceklerini açıklamıştı. Düğün öncesi tatile çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşımda bulundu.
Kısa süreli ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, geçtiğimiz haftalarda evlilik yolunda ilk adımı atmış, görkemli bir törenle nişanlanmıştı. .
Ünlü çift, nişan sonrası soluğu Muğla'da almıştı. Göcek'te tatilin tadını çıkaran ikiliden güzel oyuncu, teknenin ön kısmında hem kitap okumuş hem de güneşin tadını çıkarmıştı.
İlerleyen günlerde de basın mensuplarıyla konuşarak düğün tarihini ilk kez açıklayan çift, "Sürprizimizi yapalım ve açıklayalım, 26 Ağustos'ta İstanbul'da evleniyoruz" diyerek, müjdeli haberi vermişti.
Düğün öncesi birlikte tatile çıkan ikili, plaj fotoğrafıyla gündeme geldi. Aşka gelen Özdemir, Oğuzhan Koç ile verdiği samimi pozu Instgaram hesabında yayınladı.
Ünlü oyuncunun paylaşımı sosyal medyaya bomba gibi düşerken fotoğrafın altına düştüğü not dikkat çekti. Özdemir, nişanlısıyla verdiği romantik pozu "Bir şey diyeceğim yaklaş" notunu ekledi.
İşte Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un o pozu...