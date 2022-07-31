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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç adeta aşka geldi

Hummalı bir şekilde evlilik hazırlığı içerisinde olan ve magazin dünyasının gözde çifleri arasında gösterilen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 26 Ağustos'ta muratlarına ereceklerini açıklamıştı. Düğün öncesi tatile çıkan ikili, sosyal medya hesaplarından yeni bir paylaşımda bulundu.