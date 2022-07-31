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Haberler Magazin Ecem Uzun nikah masasına oturdu

Ecem Uzun nikah masasına oturdu

Birçok projede yer alan ünlü oyuncu Ecem Uzun, Deniz Şeremetli ile nikah masasına oturdu. Çifti, yakın arkadaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

31.07.2022, 17:20 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022, 17:21

Oynadığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ecem Uzun Deniz Şeremetli ile Spicy Orman Evi'nde nikah masasına oturdu.

Ecem Uzun nikah masasına oturdu

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta, yakın arkadaşları çifti yalnız bırakmadı.

Ecem Uzun nikah masasına oturdu

Düğüne Hasibe Eren, Deniz Cengiz, Şerif Erol, Derya Kardaş ve Haki Biçici gibi isimler katıldı.

Ecem Uzun nikah masasına oturdu

Oyuncu, düğün öncesi arkadaşlarıyla Bozcaada'da bir araya gelerek "Bride'lar vardır" paylaşımında bulunmuştu.

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