Ecem Uzun nikah masasına oturdu

Oynadığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ecem Uzun Deniz Şeremetli ile Spicy Orman Evi'nde nikah masasına oturdu.
Birçok projede yer alan ünlü oyuncu Ecem Uzun, Deniz Şeremetli ile nikah masasına oturdu. Çifti, yakın arkadaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Oynadığı projelerle adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Ecem Uzun Deniz Şeremetli ile Spicy Orman Evi'nde nikah masasına oturdu.
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta, yakın arkadaşları çifti yalnız bırakmadı.
Düğüne Hasibe Eren, Deniz Cengiz, Şerif Erol, Derya Kardaş ve Haki Biçici gibi isimler katıldı.
Oyuncu, düğün öncesi arkadaşlarıyla Bozcaada'da bir araya gelerek "Bride'lar vardır" paylaşımında bulunmuştu.