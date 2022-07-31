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Ünlü şarkıcı Shakira'nın hapsi isteniyor

Son zamanlarda futbolcu eşi Gerad Pique'nin ihanetiyle anılan ünlü şarkıcı Shakira, vergi kaçırmakla suçlanıyor. İspanya'da savcılar, ünlü şarkıcı için 8 yıl hapis cezası talep etti.