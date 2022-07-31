Ünlü şarkıcı Shakira’nın hapsi isteniyor

İspanya'da yaklaşık 15 milyon euro vergi kaçırdığı gerekçesiyle yargılanan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira için 8 yıl hapis cezası talep edildi.
Son zamanlarda futbolcu eşi Gerad Pique'nin ihanetiyle anılan ünlü şarkıcı Shakira, vergi kaçırmakla suçlanıyor. İspanya'da savcılar, ünlü şarkıcı için 8 yıl hapis cezası talep etti.
İspanyol savcılar, ünlü şarkıcının 2012-2014 yıllarında 14,5 milyon euro tutarında vergi kaçırdığı iddiasıyla 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.
Shakira, uzlaşmaya gitmek yerine suçsuzluğunu kanıtlamak için mahkemeye çıkma kararı alırken, görülecek duruşmada savcının hapis cezasının yanı sıra 23 milyon eurodan fazla para cezası isteyeceği bildirildi.
Barselona Mahkemesi, mayısta İspanya'da ikamet ettiği 2012-2014 yıllarında elde ettiği geliri gizleyerek, 14,5 milyon euro vergi kaçırmakla suçlanan Shakira'nın itirazlarını reddederek hakkında 6 farklı suçlamayla yargılanmasına karar vermişti.
Dünyaca ünlü ismin temsilcilerinden konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.