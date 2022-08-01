Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan doğum günü hatırlatması

Doğuma sayılı günler kala 38 yaşına basan Gupse Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karesi ile herkesi güldürdü. Gupse Özay'ın "İyi ki doğdum arkadaşlar. Kutlamayı unutanlar paniklesin diye koyuyorum bu fotoyu. Nice mutlu yıllar bana" notundan sonra adeta yorum yağdı. Güzel oyuncunun sanatçı dostları ve hayranları tebrik için yarıştı.