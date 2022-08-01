Anne olmaya gün sayan Gupse Özay’dan doğum günü hatırlatması

Film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Sevilen çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
Oyuncu Barış Arduç ile altı yıllık birlikteliklerini 2020 yılında nikah masasına taşıyan Gupse Özay, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor. Kız bebek beklediklerini açıklayan çiftten Gupse Özay geçtiğimiz gün 38 yaşına bastı. Doğum gününü yaptığı paylaşımla hatırlatan karnı burnunda oyuncu, yazdığı notla da güldürdü.
Film setinde tanışan ve birbirine aşık olan Barış Arduç ve Gupse Özay çifti 6 yıllık birlikteliklerini Temmuz 2020'de nikah masasına taşıdı. Sevilen çift şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan çiftin bebek bekledikleri ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncunun 6 aylık hamile olduğu haberini Ömür Sabuncuoğlu sosyal medya hesabından şu notla duyurmuştu:
"Teyze oluyorum, bu güzel haberi buradan paylaşmak istedim. Az önce sevgili Gupse Özay ile konuştum. 6 aylık hamile, her şey yolunda, 3 ay sonra anne oluyor"
Özay da Sabuncuoğlu'nun paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak teşekkür etmişti.
Gupse Özay'ın karnı burnunda ilk pozu sosyal medyada ilgi odağı olmuştu.
Gupse Özay ve Barış Arduç çiftinin bebeklerinin cinsiyeti ise kız olarak açıklanmıştı. Şimdilerde 8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın hayranları, güzel oyuncunun bebeğini kucağına alacağı günü iple çekiyor.
Özay, Sarp Apak, Engin Öztürk, Öykü Karayel, Esra Ruşan, Ezgi Mola, Sinema yazarı Melikşah Taş gibi isimlerle bir araya gelen Gupse Özay'ın arkadaşlarıyla pozlarını paylaşmıştı.
Ardı ardına yayınladığı fotoğraflardan birinde bikiniyle yer alan Özay'ın karnının daha da büyüdüğü görülmüştü...
Doğuma sayılı günler kala 38 yaşına basan Gupse Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karesi ile herkesi güldürdü. Gupse Özay'ın "İyi ki doğdum arkadaşlar. Kutlamayı unutanlar paniklesin diye koyuyorum bu fotoyu. Nice mutlu yıllar bana" notundan sonra adeta yorum yağdı. Güzel oyuncunun sanatçı dostları ve hayranları tebrik için yarıştı.