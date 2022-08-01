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Merve Boluğur'un aşk tatili!

Açıklamalarıyla dikkat çeken ve paylaşımlarıyla da çokça konuşulan, şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön planda olmak isteyen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde aranjör Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü güzel, önceki gün sevgilisiyle Bodrum'da objektiflere takıldı. İkilinin romantik halleri ise dikkat çekti.