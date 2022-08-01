Merve Boluğur’un aşk tatili!

Aranjör Mert Aydın'la yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur, eski sevgilisi işletmeci Erkan Şen'in kendisiyle ilgili yorumuna sert tepki göstermişti.
Açıklamalarıyla dikkat çeken ve paylaşımlarıyla da çokça konuşulan, şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön planda olmak isteyen Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde aranjör Mert Aydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü güzel, önceki gün sevgilisiyle Bodrum'da objektiflere takıldı. İkilinin romantik halleri ise dikkat çekti.
Aranjör Mert Aydın'la yeni bir aşka yelken açan Merve Boluğur, eski sevgilisi işletmeci Erkan Şen'in kendisiyle ilgili yorumuna sert tepki göstermişti.
Oyuncu, Şen'in "Neden ayrıldınız?" sorusuna, "Merve sürekli ona gücümü göstermemi istedi. O her 'Bana gücünü göster' dediğinde ondan yeni bir iltifat aldım" sözleriyle dikkat çekmişti.
Posta'nın haberine göre; Merve Boluğur, yeni sevgilisi DJ ve Aranjör Mert Aydın ile birlikte Bodrum'da görüntülendi. Yeni kumralı ile birlikte el ele görüntülenen Boluğur'un keyfi bir hayli yerindeydi.
Plajda gördükleri bebeği kucağına alarak seven yeni aşıklar, kendilerini çeken gazetecileri fark edince hemen gözden kayboldu.
Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve sonrasında aşkta aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan güzel oyuncu Merve Boluğur'un ismi, bir süredir Türk pop müziğinin ünlü ismi Emre Kaya ile anılıyordu.
Uzun süredir ekranlardan uzak olması nedeniyle oyunculuk kariyerinden çok Instagram gönderileriyle adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, son aylarda Erkan Şen ile yaşadığı aşkla gündeme geliyordu.
Ancak aradığı mutluluğu sonunda bulduğu tahmin edilen Merve Boluğur, bu ilişkisinde de ayrılığı görmüştü. Çiftin ayrılığını, Instagram ele vermişti.