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Haberler Magazin Star Trek'in yıldızı Nichelle Nichols yaşamını yitirdi

Star Trek'in yıldızı Nichelle Nichols yaşamını yitirdi

Bir döneme damgasını vuran bilim kurgu dizisi Star Trek'te Nyota Uhura'yı canlandıran ABD asıllı oyuncu Nichelle Nichols 89 yaşında yaşama veda etti. Ünlü oyuncunun oğlu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

01.08.2022, 17:14 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022, 17:15

Nichelle Nichols'ın ölümünü oğlu Kyle Johnson, Facebook'tan duyurdu. Eski menajeri Zachery McGinnis de ölümü doğruladı ancak daha fazla ayrıntı vermedi. Bayan Nichols, 2015 yılında felç geçirmişti.

Star Trek’in yıldızı Nichelle Nichols yaşamını yitirdi

Nichelle Nichols, 1960'larda orijinal "Uzay Yolu" serisinde iletişim şefi Uhura rolüyle tanınmıştı. 60'ların ABD'sinde siyah bir kadının dizide önemli görevleri olan bir subayı canlandırması o yıllarda gündem olmuştu.

Star Trek’in yıldızı Nichelle Nichols yaşamını yitirdi

Yıldız gemisi Enterprise'ın köprüsünde Bayan Nichols, amamı erkek olan subaylar arasında göze çarpıyordu. Uhura, siyahların tam eşitlikten yararlanacağı umutlu bir geleceğin örneği olarak, komuta dördüncüsü olarak sunuldu.

Star Trek’in yıldızı Nichelle Nichols yaşamını yitirdi

Nichols, teğmenlikten komutanlığa terfi eden Uhura'yı 1979 ve 1991 yılları arasında "Star Trek"in altı uzun metrajlı filminde de yeniden canlandırdı.

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