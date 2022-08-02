Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

Sahne şovuna danslarıyla renk katan Bülent Ersoy, "Ne oldu acaba bana bu gece ayol? Kudurdum galiba ben!" diyerek güldürdü.
Sahne perfonması ve değiştirdiği imajıyla oldukça konuşulan ve sıkça gündeme gelen Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Bülent Ersoy, önceki gün Çeşme'de müzikseverlerle buluştu. Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelenler ile sohbet etmeyi de ihmal etmezken, İzmir'de emlak yatırımı yaptığını da duyurdu.
Sahne şovuna danslarıyla renk katan Bülent Ersoy, "Ne oldu acaba bana bu gece ayol? Kudurdum galiba ben!" diyerek güldürdü.
3 saat sahnede kalan sanatçı, Çeşme'den ev aldığını da açıkladı:
"Divanız Çeşme'de evlendi" diyen sanatçının denize sıfır konumda, 570 metrekarelik bir taş malikane aldığı öğrenildi.
Ersoy, evine "Kleopatra havuzu" ve asansör yapılması için mimarla anlaştı.
Posta'nın haberine göre; Evin değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu iddia edildi.
1,5 MİLYON TL'lLİK MEZAR
Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy'un babasının mezarı başında çekilen bir videosu, sosyal medyada gündem olmuştu.
Ersoy'un "Çok dar değil mi? Ben buna sığmam ki" tepkisi günlerce konuşulmuştu.
O görüntülerden sonra Bülent Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, Ersoy'a şifreli ve asansörlü bir mezar hazırlanacağını açıkladı. Mezarın maliyeti ise 1,5 milyon TL'yi bulacak.