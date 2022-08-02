Haberler Magazin Bülent Ersoy Çeşme'de evlendi

Sahne perfonması ve değiştirdiği imajıyla oldukça konuşulan ve sıkça gündeme gelen Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Bülent Ersoy, önceki gün Çeşme'de müzikseverlerle buluştu. Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelenler ile sohbet etmeyi de ihmal etmezken, İzmir'de emlak yatırımı yaptığını da duyurdu.