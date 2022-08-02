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Haberler Magazin Bülent Ersoy Çeşme'de evlendi

Bülent Ersoy Çeşme'de evlendi

Sahne perfonması ve değiştirdiği imajıyla oldukça konuşulan ve sıkça gündeme gelen Türk Sanat Müziği'nin usta sanatçısı Bülent Ersoy, önceki gün Çeşme'de müzikseverlerle buluştu. Ünlü sanatçı, kendisini dinlemeye gelenler ile sohbet etmeyi de ihmal etmezken, İzmir'de emlak yatırımı yaptığını da duyurdu.

02.08.2022, 13:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 13:26

Sahne şovuna danslarıyla renk katan Bülent Ersoy, "Ne oldu acaba bana bu gece ayol? Kudurdum galiba ben!" diyerek güldürdü.

Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

3 saat sahnede kalan sanatçı, Çeşme'den ev aldığını da açıkladı:

Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

"Divanız Çeşme'de evlendi" diyen sanatçının denize sıfır konumda, 570 metrekarelik bir taş malikane aldığı öğrenildi.

Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

Ersoy, evine "Kleopatra havuzu" ve asansör yapılması için mimarla anlaştı.

Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

Posta'nın haberine göre; Evin değerinin yaklaşık 20 milyon TL olduğu iddia edildi.

Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

1,5 MİLYON TL'lLİK MEZAR

Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy'un babasının mezarı başında çekilen bir videosu, sosyal medyada gündem olmuştu.

Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

Ersoy'un "Çok dar değil mi? Ben buna sığmam ki" tepkisi günlerce konuşulmuştu.

Bülent Ersoy Çeşme’de evlendi

O görüntülerden sonra Bülent Ersoy'un menajeri Fevzi Siverek, Ersoy'a şifreli ve asansörlü bir mezar hazırlanacağını açıkladı. Mezarın maliyeti ise 1,5 milyon TL'yi bulacak.

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