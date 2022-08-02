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Haberler Magazin Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan kötü haber

Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan kötü haber

Atv'nin reyting rekorları kıran efsanevi dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girmiş, oğulları Karan'ı ise 2019'da kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanını yaşayan çiftten Fahriye Evcen ve oğlu Karan'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

02.08.2022, 11:49 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 11:50

Dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan, 2017 yılında da görkemli bir düğün yapan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen; 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber

Şimdilerde ikinci bebek heyecanı yaşayan çiftten yakışıklı oyuncu, 23 Haziran'da müjdeli haberi alan basın mensuplarının "Neler hissediyorsunuz?" sorusuna şu yanıt vermişti:

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber

"Biz de yeni öğrendik, inanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım, farkında olmadan kapalı yola girdim."

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber

"KARAN İLE STAJIMI TAMAMLADIM"

Mutluluğu yüzlerine yansıyan ikiliden Burak Özçivit, "Daha haberi yeni aldık. 'Kız mı olsun, erkek mi olsun?' modunda değiliz, sağlıklı, vatana millete hayırlı evlat olsun yeterli. Ben zaten uykusuz gecelere alışkınım. Karan ile stajımı tamamladım" ifadelerini kullanmıştı.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber

Sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiren ünlü çiftten Burak Özçivit, son olarak Bodrum tatilinden hamile eşi Fahriye Evcen ile doğal pozunu paylaşmıştı.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber

Özçivit'in hamile eşiyle yaptığı paylaşım kısa sürede yüz binlerce beğeni almıştı.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber

Oyuncu Fahriye Evcen ve oğlu Karan'dan sevenlerini üzecek bir haber geldi.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Fahriye Evcen ve oğlu Karan Bodrum tatillerinde korona virüse yakalandı.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan’dan kötü haber

Fahriye Evcen'in eşi Burak özçivit'in de koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.

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