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Haberler Magazin Fahriye Evcen'den hamilelik pozları geldi

Fahriye Evcen'den hamilelik pozları geldi

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girmiş, oğulları Karan'ı ise 2019'da kucaklarına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuk heyecanını yaşayan çiftten Fahriye Evcen sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını paylaştı. İşte Fahriye Evcen'in hamilelik paylaşımı...

18.08.2022, 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 11:47

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.

Fahriye Evcen’den hamilelik pozları geldi

Çift, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten geçtiğimiz aylarda bir güzel haber daha geldi.

Fahriye Evcen’den hamilelik pozları geldi

36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.

Fahriye Evcen’den hamilelik pozları geldi

Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, gittiği Bodrum tatilinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.

Fahriye Evcen’den hamilelik pozları geldi

Oğlu ve eşiyle tekne tatili yapan güzel oyuncu, 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.

Fahriye Evcen’den hamilelik pozları geldi

Şimdilerde hamileliğin tadını çıkaran oyuncu, beyaz bikini üstü giyerek altına da beyaz şort tercih etti.

Fahriye Evcen’den hamilelik pozları geldi

Üzerine mavi bir gömlek giyen güzel oyuncu, belirginleşen karnıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.

Fahriye Evcen’den hamilelik pozları geldi

İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımları...

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