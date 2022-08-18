Fahriye Evcen’den hamilelik pozları geldi

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Çift, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten geçtiğimiz aylarda bir güzel haber daha geldi.
36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor.
Şimdilerde 3,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, gittiği Bodrum tatilinden yeni fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.
Oğlu ve eşiyle tekne tatili yapan güzel oyuncu, 13,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe bikinili pozlarını paylaştı.
Şimdilerde hamileliğin tadını çıkaran oyuncu, beyaz bikini üstü giyerek altına da beyaz şort tercih etti.
Üzerine mavi bir gömlek giyen güzel oyuncu, belirginleşen karnıyla poz vermeyi de ihmal etmedi.
İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımları...