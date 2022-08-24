Serel Yereli’ye konser öncesi nazar değdi

2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti.
2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti.
Şarkıcı olarak yoluna devam etme kararı alan 25 yaşındaki güzel, müzik eğitimi almaya başlamıştı.
İngiltere'de yaşan Serel Yereli hem tatil hem de iş için şimdilerde Türkiye'de bulunuyor.
Bir dönem televizyon ekranlarında oyuncu olarak yer alan ve sonrasında müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Serel Yereli, Küçükçiftlik Park'taki bir etkinlikte sahne aldı.
Ancak güzel şarkıcı, aynı günün sabahında gıda zehirlenmesi kurbanı oldu. Hastanede serum takılan şarkıcı apar topar konser alanına gelerek sahneye çıktı.
Serel Yereli'yi konserde yakın arkadaşı Aleyna Tilki yalnız bırakmadı. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Hastaneden sahneye" notunu düştü.