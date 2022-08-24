  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Serel Yereli'ye konser öncesi nazar değdi

Serel Yereli'ye konser öncesi nazar değdi

Kariyerine oyunculukla başlayan daha sonra ise İngiltere'ye yerleşip, müzik ile kariyerine devam eden Serel Yereli, adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça dikkat çeken Serel Yereli konser için Türkiye'ye geldi. Ünlü güzele konser öncesi nazar değdi.

24.08.2022, 13:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022, 13:34

2016-2017 yılları arasında yayınlanan 'Bodrum Masalı' dizisinde 'Alara' karakterine hayat veren Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp, İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşmişti.

Serel Yereli’ye konser öncesi nazar değdi

Şarkıcı olarak yoluna devam etme kararı alan 25 yaşındaki güzel, müzik eğitimi almaya başlamıştı.

Serel Yereli’ye konser öncesi nazar değdi

İngiltere'de yaşan Serel Yereli hem tatil hem de iş için şimdilerde Türkiye'de bulunuyor.

Serel Yereli’ye konser öncesi nazar değdi

Bir dönem televizyon ekranlarında oyuncu olarak yer alan ve sonrasında müzik çalışmalarıyla kariyerini sürdüren Serel Yereli, Küçükçiftlik Park'taki bir etkinlikte sahne aldı.

Serel Yereli’ye konser öncesi nazar değdi

Ancak güzel şarkıcı, aynı günün sabahında gıda zehirlenmesi kurbanı oldu. Hastanede serum takılan şarkıcı apar topar konser alanına gelerek sahneye çıktı.

Serel Yereli’ye konser öncesi nazar değdi

Serel Yereli'yi konserde yakın arkadaşı Aleyna Tilki yalnız bırakmadı. Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Hastaneden sahneye" notunu düştü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA