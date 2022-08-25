Ayça Bingöl imajını değiştirdi

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, 2017 yılında ikiz bebek dünyaya getirmişti.
Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, 2017 yılında ikiz bebek dünyaya getirmişti.
İkiz bebeklerine Leyla ve Aylin adını vermişti. Anne olduktan sonra kariyerine bir süre ara veren ünlü başarılı oyuncu, 'Kırmızı Oda'nın Derya'sı olarak karşımıza çıkmıştı.
Şimdilerde başrol oyuncusu olarak bir proje ile geri dönmeye hazırlanan Ayça Bingöl yeni imajıyla şaşırttı.
Güzel oyuncu son halini takipçileriyle paylaştı.
Bingöl yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum" dedi.
Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü beğendi kimi ise "Eski haline dön" yorumunu yaptı.
Oyuncunun bu iddialı değişikliği oynayacağı dizi karakteri için yaptığı gündeme geldi.