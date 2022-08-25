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Haberler Magazin Ayça Bingöl imajını değiştirdi

Ayça Bingöl imajını değiştirdi

Şimdilerde ekranlara dönmeye hazırlıkları içerisinde olan ünlü oyuncu Ayça Bingöl, imajını değiştirdi. Adeta bambaşka birine dönüşen Ayça Bingöl, son halini sosyal medyadan paylaşarak, "Bayağı sarışınım" ifadelerini kullandı.

25.08.2022, 10:38 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022, 10:39

Ünlü oyuncu Ayça Bingöl, 2017 yılında ikiz bebek dünyaya getirmişti.

Ayça Bingöl imajını değiştirdi

İkiz bebeklerine Leyla ve Aylin adını vermişti. Anne olduktan sonra kariyerine bir süre ara veren ünlü başarılı oyuncu, 'Kırmızı Oda'nın Derya'sı olarak karşımıza çıkmıştı.

Ayça Bingöl imajını değiştirdi

Şimdilerde başrol oyuncusu olarak bir proje ile geri dönmeye hazırlanan Ayça Bingöl yeni imajıyla şaşırttı.

Ayça Bingöl imajını değiştirdi

Güzel oyuncu son halini takipçileriyle paylaştı.

Ayça Bingöl imajını değiştirdi

Bingöl yeni imajıyla ilgili "Bayağı sarışınım ve vapurda artistik pozlarla kendimi çekiyorum" dedi.

Ayça Bingöl imajını değiştirdi

Siyah saçlarına veda edip sarışın olan Bingöl'ün yeni tarzı takipçilerini ikiye böldü. Kimi Bingöl'ü beğendi kimi ise "Eski haline dön" yorumunu yaptı.

Ayça Bingöl imajını değiştirdi

Oyuncunun bu iddialı değişikliği oynayacağı dizi karakteri için yaptığı gündeme geldi.

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