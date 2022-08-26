Tatlıses mucizesi! Ölüme ikinci çalım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in de içinde bulunduğu minibüs, kamyonla çarpışarak şarampole devrildi. Araçta sıkışan Tatlıses, kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. 6 kişinin yaralandığı kazada, ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tatlıses, 2011 yılında da silahlı saldırıya uğramış, başından ağır yaralanan sanatçı, geçirdiği bir dizi ameliyat sonucunda güçlükle hayata tutunmuştu.

Kaza, Bodrum Yalıkavak'ta dün saat 10.50'de meydana geldi. Kapuz Caddesi'nden Ortakent yönüne giden Gültekin Gülsoy'un kullandığı 48 BZ 087 plakalı kamyon, bölünmüş yola 60 metre kala yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrulduktan sonra karşı şeride geçerek Uğur Yılmaz yönetimindeki 35 GH 063 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyon ve minibüs uçuruma düştü. Kazanın ardından İbrahim Tatlıses'in de içinde bulunduğu minibüs ve diğer kamyonetin motor kısmı alev aldı. Araçlardaki yangın, çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Kazada İbrahim Tatlıses, kamyon şoförü Gültekin Gülsoy ve Alper Arıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.



Kazanın hemen ardından iki araç da alev aldı. Yangın hemen söndürülürken, vatandaşın hızlı müdahalesi olası bir faciayı önledi.



"BENİ ARAÇLA ÇIKARIN"

Araçta mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık olduğu ve ekiplere, "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın" dediği öğrenildi. Ekipler önce Tatlıses'in sıkıştığı minibüsün önündeki kamyoneti, ardından da minibüsü vinçle yola çıkardı. Daha sonra Tatlıses, sağlık ekiplerince ambulansa alındı.



BEYAZ ÇARŞAF ÖNLEMİ

Tatlıses'in kurtarılarak ambulansa alınması ve hastanede ambulanstan indirilmesi sırasında görevlilerce beyaz çarşaf açılarak basın mensuplarının görüntü alması engellenmeye çalışıldı. Kurtarma ekipleri tarafından Tatlıses ile birlikte araç içerisinden çıkarılan biri kadın 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın yaralının durumun ağır olduğu diğerlerinin ise iyi olduğu belirtildi.

AYAĞINDA İKİ KIRIK VAR

Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi. Öte yandan Demet Akalın ve eşi Okan Kurt, kazada yaralanan İbrahim Tatlıses'i tedavi gördüğü Bodrum'daki özel hastanede ziyaret etti. Akalın, Tatlıses'in durumunun iyi olduğunu belirterek "Kendisi ile görüştüm. Sağlık durumu iyi. Akşama çıkar herhalde. Evlatları yanında" diye konuştu.

ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ!

KAZA anında Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın da aynı araçta olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili bir televizyon programına açıklama yapan anne Ayşegül Yıldız, "İbrahim Bey'le az önce telefonla konuştum, çok şükür iyi. Kızım Elif Ada'yı Bodrum'da teyzesine bırakıp İstanbul'a dönmüştüm. Bu kaza haberini duyunca ömrümden ömür gitti. Çok şükür kızım arabada değilmiş" dedi.

ÇOCUKLARI HEMEN GELDİ

Öte yandan İbrahim Tatlıses'in kazayı haber alan çocukları İdo Tatlıses, Dilan Çıtak ve bir süredir küs olduğu Ahmet Tatlı hemen olay yerine geldi.







TÜRKÜ SÖYLEDİ

İbrahim Tatlıses'in tedavi gördüğü hastanede hasta yatağında 'Ağrı Dağı Eteğinde' türküsünü seslendirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sanatçının menajeri Polat Yağcı, çektiği videoyu "Allah'a çok şükür" mesajıyla paylaştı. İbrahim Tatlıses de kendi sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi. Tatlıses hikayesinde, "Arayan soran herkesten Allah razı olsun. Akşam restoranda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum" dedi.