İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

Tatlıses, "Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz.