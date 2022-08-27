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İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazasına karışan ve geçirdiği kaza sebebiyle ayakları alçıya alınan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan bir mekanda sahne aldı. Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Tatlıses, "Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Bizi Allah korudu" ifadelerini kullandı.

27.08.2022, 12:08 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 12:08

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kazada yaralanan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda sahne aldı.

İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı.

İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

Çeşme'de sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

Tatlıses, "Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah'ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz.

İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim.

İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım.

İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. "İbrahim bey biz yaşıyor muyuz" dedi.

İbrahim Tatlıses: Bizi Allah korudu

Dedim ki: Allah bizi kurtardı" açıklamasında bulundu.

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