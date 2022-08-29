Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi.
Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.
Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.
Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.
Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.
After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.
"Sonsuza kadar evet" diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin mutluluk kareleri davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Ünlü çift ilk danslarını Zeki Müren şarkısında yaptı.
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, düğünleri için 4 milyon harcadı. Oğuzhan Koç düğün hediyesi olarak Özdemir'e Türkiye'de tek olan Bulgari serpenti gerdanlık hediye etti.