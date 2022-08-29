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Haberler Magazin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Hava şartları nedeniyle 26 Ağustos'ta yapılması beklenen düğün sonunda gerçekleşti. Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, Sarıyer'deki bir otelde dünyaevine girdi. Çiftin düğün törenlerine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününe dair detaylar...

29.08.2022, 09:32 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 09:33

Geçtiğimiz Haziran ayında sade bir tören ile nişanlanlan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Sarıyer'deki bir otelde gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Rötarlı olarak evlenen çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi yapımcı Faruk Turgut olurken, Oğuzhan Koç'un şahidi ise Acun Ilıcalı oldu.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Özdemir nikah sırasında Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Özdemir, nikah sonrasında Nihan Peker'in tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

After party için ise Alexander Mc Queen defilesinin özel parçası olan elbiseyi Londra'dan sipariş ederek kendisine özel tasarlattı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

"Sonsuza kadar evet" diyerek evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çiftinin mutluluk kareleri davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Ünlü çift ilk danslarını Zeki Müren şarkısında yaptı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, düğünleri için 4 milyon harcadı. Oğuzhan Koç düğün hediyesi olarak Özdemir'e Türkiye'de tek olan Bulgari serpenti gerdanlık hediye etti.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir muratlarına erdi

Gerdanlığın fiyatı 47,500 Euro yani 861 bin TL.

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