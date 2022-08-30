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Bülent Ersoy'a dört milyon TL'lik hediye!

Türk Sanat müziğinin 'Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün Gaziantep'te bulunan bir güzellik salonunun açılışına katıldı. Ünlü sanatçıya Gaziantepli ustaların el emeği olan ve üç ayda hazırlanan dört milyon TL'lik altın kemer hediye edildi.

30.08.2022, 13:49 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022, 13:49

Bülent Ersoy önceki gün Gaziantep'te bulunan bir güzellik salonunun açılışına katıldı.

Bülent Ersoy’a dört milyon TL’lik hediye!

Güzellik merkezi sahibinin, Ersoy'a Gaziantepli ustaların el emeği ile yaklaşık üç ayda hazırlanan altın kemer hediye etmesi dikkat çekti.

Bülent Ersoy’a dört milyon TL’lik hediye!

Güzellik merkezinin 43'üncü şubesi olması münasebetiyle üzerinde 43 yakut yeşil taşın bulunduğu ve 70 yaşındaki sanatçının Ersoy'un bel ölçüsü alınarak yapılan kemerin değerinin yaklaşık dört milyon TL olduğu öğrenildi.

Bülent Ersoy’a dört milyon TL’lik hediye!

Bülent Ersoy, geçtiğimiz günlerde Uşak'ta özel bir gecede konser vermişti.

Bülent Ersoy’a dört milyon TL’lik hediye!

Ara vermeden dört saat sahnede kalan Diva, sevenlerinden yoğun ilgi görmüştü.

Bülent Ersoy’a dört milyon TL’lik hediye!

Ersoy'a, bir iş insanı hayranı, kendi madenlerinden çıkarılan altın bir traverten hediye etmişti.

Bülent Ersoy’a dört milyon TL’lik hediye!

Bülent Ersoy, maddi değeri yüksek armağan için, "Hiç ham altın hediye almamıştım.

Bülent Ersoy’a dört milyon TL’lik hediye!

Bu da diğerleri gibi dev kasamdaki yerini alacak" demişti.

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