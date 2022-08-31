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Haberler Magazin Serenay Sarıkaya yeni tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya yeni tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Şimdilerde arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yazın son günlerinin tadını çıkarıyor. Açıklamaları ve özel hayatıyla da adından oldukça söz ettiren oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından yeni tatil pozlarını paylaştı. Beğeni yağmuruna tutulan Sarıkaya, adeta sosyal medyayı salladı.

31.08.2022, 14:34 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 14:34

Geçtiğimiz haftalarda işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan dönen Serenay Sarıkaya, bir arkadaşıyla birlikte yeniden tatile çıktı.

Serenay Sarıkaya yeni tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Yazın son günlerinin tadını çıkaran Sarıkaya, yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Serenay Sarıkaya yeni tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkayasiyah renkli üzeri yazılı olan bikinisi, pembe bandanası ve güneş gözlüğü ile objektif karşısına geçti.

Serenay Sarıkaya yeni tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

1 Temmuz'da 30 yaşına basan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını, "Çek kardeşim...

Serenay Sarıkaya yeni tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Elini ver bana... Gel kardeşim... Neşe getirdim sana... Al kardeşim... Ye, iç, gül, oyna..." notuyla Instagram'dan paylaştı.

Serenay Sarıkaya yeni tatil pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Sarıkaya'nın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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