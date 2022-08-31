  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Yaprak Dökümü Firket'in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Yaprak Dökümü Firket'in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Bir döneme damga vuran diziler arasında yer alan Yaprak Dökümü'nde rol alan Fahriye Evcen, Neslihan Atagül, Gökçe Bahadır şimdilerde şöhret oldu. Dizide, Fikret'in evlendiği Tahsin'in çocukları Caner ve Mehmet ise büyüdü kocaman delikanlı oldu. Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Berk Boğaç Akgüneş ve Mustafa Orbay Avcı, değişimiyle herkesi şoke etti. İşte ikilinin son hali...

31.08.2022, 15:32 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 15:33

Geçmi yıllarda ekranlara damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Fikret, Tahsin isimli bir adamla evlenmiş, ailesine ders vermek istemişti.

Yaprak Dökümü Firket’in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Tahsin'in üç çocuğu olan Deniz, Neslihan Atagül tarafından canlandırırken; dizide Tahsin'in oğlu Mehmet'e hayat veren Berk Boğaç Akgüneş, Caner'e hayat veren ise Mustafa Orbay Avcı'ydı.

Yaprak Dökümü Firket’in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Babalarının ikinci eşin Fikret'i kabullenmekte zorlanan çocuklar, sonralarında abla yerine koydukları Fikret'le anne- çocuk ilişkisi kurmuşlardı.

Yaprak Dökümü Firket’in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Her bölümü ayrı keyifli Yaprak Dökümü dizisinin setinde büyüyen Mehmet ve Caner ise dönemin çocuk yıldızları olarak hafızalara kazınmıştı.

Yaprak Dökümü Firket’in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Dönemin popüler çocuk oyuncularından olan Berk Boğaç Akgüneş ve Mustafa Orbay Avcı, Yaprak Dökümü dizisinden sonra ekranlardan uzaklaşmaya başlamıştı. Berk Boğaç Akgüneş ve Mustafa Orbay Avcı'nın yıllar sonraki halleri ortaya çıktı!

Yaprak Dökümü Firket’in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Dizinin finalinin üzerinden yıllar geçse de Fikret ablaları olan Bennu Yıldırımlar ile bir araya gelen ikili son halleriyle ağızları açık bıraktı.

Yaprak Dökümü Firket’in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

Mehmet ve Caner isimli iki kardeş yıllar sonra görenleri şaşkına çevirdi. Yakışıklılıklarını görenler "Bunlar o çocuklar mı?" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Yaprak Dökümü Firket’in üvey oğulları büyüdü kocaman adam oldu! Son halleri çok şaşırtacak

O pozlarına beğeni yağdı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA