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Haberler Magazin Fahriye Evcen bakın gece gece ne aşerdi

Fahriye Evcen bakın gece gece ne aşerdi

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girdi. Çift, oğulları Karan'ı 2019'da kucağına aldı. Şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan Fahriye Evcen, gece gece meyve aşerdi.

02.09.2022, 15:52 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022, 15:53

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen ve 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan oyuncu Fahriye Evcen, ikinci kez hamile.

Fahriye Evcen bakın gece gece ne aşerdi

Hamilelik sürecini dinlenerek geçiren oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.

Fahriye Evcen bakın gece gece ne aşerdi

İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Fahriye Evcen, meyveye aşerdi.

Fahriye Evcen bakın gece gece ne aşerdi

Gece 03: 26'da içinde incir ve kızılcık olan meyve tabağını paylaşan güzel oyuncu paylaşıma emoji koydu.

Fahriye Evcen bakın gece gece ne aşerdi

İşte o paylaşım...

Fahriye Evcen bakın gece gece ne aşerdi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde oğlu ve eşiyle tekne tatiline çıkan Fahriye Evcen peş peşe bikinili pozlarını paylaşmıştı.

Fahriye Evcen bakın gece gece ne aşerdi

Belirginleşen karnıyla poz vermeyi de ihmal etmeyen oyuncu güzelliği ile hayran bırakmıştı.

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