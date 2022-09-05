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Haberler Magazin Ferdi Tayfur'un son hali görenleri şaşırttı

Ferdi Tayfur'un son hali görenleri şaşırttı

Şimdilerde sahnelerden ve ekranlardan uzak duran arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, yıllar sonra ortaya çıktı. Şarkıcı Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur ve oğlunun fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Ünlü ismin son hali görenleri şaşırttı.

05.09.2022, 10:23 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 10:23

Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ve baba olarak tabir edilen üç isimden birisi olan Ferdi Tayfur, uzunca bir süredir ekrandan ve sahneden uzak bir hayat sürüyordu.

Ferdi Tayfur’un son hali görenleri şaşırttı

Marmaris'te yaşayan sanatçının son hali, hayranları tarafından merak ediliyordu.

Ferdi Tayfur’un son hali görenleri şaşırttı

O merakı, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur paylaştığı fotoğrafla giderdi.

Ferdi Tayfur’un son hali görenleri şaşırttı

Tuğçe Tayfur babasının ve oğlu Taner Efe'nin tatil karesini takipçilerin beğenisine sundu.

Ferdi Tayfur’un son hali görenleri şaşırttı

Şeker hastalığıyla da mücadele eden usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un son hali görenleri şaşırttı

Usta sanatçının bu hali görenleri şaşırttı.

Ferdi Tayfur’un son hali görenleri şaşırttı

İşte Ferdi Tayfur'un son hali...

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