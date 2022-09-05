Ferdi Tayfur’un son hali görenleri şaşırttı

Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ve baba olarak tabir edilen üç isimden birisi olan Ferdi Tayfur, uzunca bir süredir ekrandan ve sahneden uzak bir hayat sürüyordu.
Türkiye'de arabesk müzik denince akla gelen ve baba olarak tabir edilen üç isimden birisi olan Ferdi Tayfur, uzunca bir süredir ekrandan ve sahneden uzak bir hayat sürüyordu.
Marmaris'te yaşayan sanatçının son hali, hayranları tarafından merak ediliyordu.
O merakı, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur paylaştığı fotoğrafla giderdi.
Tuğçe Tayfur babasının ve oğlu Taner Efe'nin tatil karesini takipçilerin beğenisine sundu.
Şeker hastalığıyla da mücadele eden usta sanatçının beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.
Usta sanatçının bu hali görenleri şaşırttı.