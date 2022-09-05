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Haberler Magazin İkinci kez anne olan Seda Bakan'dan aile pozu geldi

İkinci kez anne olan Seda Bakan'dan aile pozu geldi

Müzisyen Ali Erel ile 2014 yılında dünyaevine giren ve Ağustos 2019'da kızı Leyla'yı kucağına alan ünlü oyuncu Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde de Ela'yı kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Seda Bakan, şimdi ise doğum sonrası hastane odasından aile pozlarını paylaştı.

05.09.2022, 11:05 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022, 11:20

Ünlü oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti.

İkinci kez anne olan Seda Bakan’dan aile pozu geldi

Seda Bakan, ikinci kızını da dünyaya getirdi.

İkinci kez anne olan Seda Bakan’dan aile pozu geldi

Kızlarına 'Ela' ismini veren çift, kendilerini arayan tebriklerini ileten herkese teşekkür etti.

İkinci kez anne olan Seda Bakan’dan aile pozu geldi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Seda Bakan, kızları ve eşiyle birlikte poz verdi.

İkinci kez anne olan Seda Bakan’dan aile pozu geldi

"Allaha çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık" diyen Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler.

İkinci kez anne olan Seda Bakan’dan aile pozu geldi

Ama teşekkürün en büyüğü doktoruma. Hayatın karşıma çıkarabileceği en güzel insanlardan biri ona minnet borçluyum.

İkinci kez anne olan Seda Bakan’dan aile pozu geldi

Doktorlarımızdan Allah razı olsun. ( Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian ailesine doğru gidiyoruz)"

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