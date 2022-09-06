Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

Mert Aydın, Merve Boluğur'lu paylaşımının altına Kenan Doğulu'nun "Gelinim" şarkısının şu sözlerini yazdı:
Mert Aydın, Merve Boluğur'lu paylaşımının altına Kenan Doğulu'nun "Gelinim" şarkısının şu sözlerini yazdı:
"Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem."
Merve Boluğur ise şöyle yanıt verdi: "Erkek gibi erkek kocam."
'MÜCEVHER ALMAYA GİDİYORUZ'
Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Ayrıca ünlü çift önceki gün TikTok'tan canlı yayın açıp mücevher almaya gittiklerini açıklamıştı.