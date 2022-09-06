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Haberler Magazin Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön planda olmak isteyen Merve Boluğur, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ünlü şarkıcı bir süredir birlikte olduğu DJ Mert Aydın'dan evlilik teklifi aldığını sosyal medyadan duyurmuştu. Evlilik yolunda ilerleyen çiftten Merve Boluğur, yine sosyal medyadan çok konuşulacak paylaşımıyla gündeme geldi.

06.09.2022, 12:32 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022, 12:33

Mert Aydın, Merve Boluğur'lu paylaşımının altına Kenan Doğulu'nun "Gelinim" şarkısının şu sözlerini yazdı:

Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

"Gel gelinim gönlüme gel senden başka yar sevemem."

Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

Merve Boluğur ise şöyle yanıt verdi: "Erkek gibi erkek kocam."

Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

'MÜCEVHER ALMAYA GİDİYORUZ'

Ünlü oyuncunun bu sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Merve Boluğur: Erkek gibi erkek kocam

Ayrıca ünlü çift önceki gün TikTok'tan canlı yayın açıp mücevher almaya gittiklerini açıklamıştı.

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