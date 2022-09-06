Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi’den Burning Man paylaşımları

Burning Man Festivali'ne katılacağı için saçlarını rengarenk bir şekilde ördüren Subaşı; paylaşımına şu notu yazmıştı:"En sevdiğim şehirlerden biri olan güzel Miami'den merhaba. Çılgın saçlarımdan anlayabileceğiniz gibi, yine Burning Man'e gidiyorum. Bu, festivale beşinci kez katılışım olacak, ama bu sefer benim için daha özel çünkü Meedo'm ile birlikte gidiyoruz. Dürüst olmak gerekirse onun için daha heyecanlıyım. Hepsi gibi bu da bizim için de çok güzel bir deneyim olacak."