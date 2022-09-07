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Haberler Magazin Güngör Bayrak'tan sevenlerini korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Güngör Bayrak'tan sevenlerini korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Güngör Bayrak'tan sevenlerini korkutan haber geldi. 68 yaşındaki oyuncu, pankreas rahatsızlığı nedeniyle hastaneye yatırıldı. Güngör Bayrak'tan üç haftalık tedavi süreci içerisinde de total pankreatektomi ameliyatı olduğu öğrenildi.

07.09.2022, 15:55 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 15:56

68 yaşındaki ünlü oyuncu Güngör Bayrak'ı hastalığı sürecinde yalnız bırakmayan yakın arkadaşı Erkan Özerman, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Güngör Bayrak’tan sevenlerini korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Bayrak'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Özerman, "Total pankreatektomi ameliyatı oldu, sağlığı gayet yerinde. Kendini iyi hissediyor" dedi.

Güngör Bayrak’tan sevenlerini korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Öte yandan ünlü oyuncu, daha önce bir projeyi kabul etmeden rejisöre baktığını dile getirmişti.

Güngör Bayrak’tan sevenlerini korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Bayrak, "Neler yapmış mutlaka bakarım. Onun görüş açısını anlamaya çalışırım. Sonra tabii ki senaryoya bakarım. Çok değişik karakterler oynadım ama hep otoriter kadın canlandırdım, yaşımız icabı...

Güngör Bayrak’tan sevenlerini korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

Anne, anneanne rolleri geliyor, bayılıyorum. Hep böyle dediğini yaptıran, bazen kendisinin inandığı şeyleri empoze etmeye çalışan, sonra yine doğruya gelen karakterler.

Güngör Bayrak’tan sevenlerini korkutan haber! Apar topar ameliyata alındı

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