Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı için kamera karşısına geçen ve sadece 150 bin TL harcadığı konuşulan Simge Sağın, cesur klip görüntüleriyle gözleri üzerine çekmişti.
Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı için kamera karşısına geçen ve sadece 150 bin TL harcadığı konuşulan Simge Sağın, cesur klip görüntüleriyle gözleri üzerine çekmişti.
Klipte genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge Sağın'ın yakışıklı sevgilisini oynayan Oliver Jacobs ile yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş Akaretler'de bulunan bir otelde çekilen klibe 150 bin TL harcama yapıldı ve gündeme bomba gibi düşen klip kısa sürede çekildi.
YouTube'da trendler listesine girmeyi başaran Simge, klibin erişime kapatılarak ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima ederek, "Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun" sözleriyle gönderme yaptı.
Klip çekimlerinin ardından rutin hayatına dönen şarkıcı Simge Sağın, uzun süredir kullandığı koyu saçlarını radikal bir karar alarak sarı renge boyattı.
Simge Sağın, yeni tarzını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.