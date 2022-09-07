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Haberler Magazin Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

Paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla oldukça dikkat çeken ünlü şarkıcı Simge Sağın, radikal bir karar aldı. İmajını değiştiren şarkıcı, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

07.09.2022, 12:46 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022, 12:47

Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı için kamera karşısına geçen ve sadece 150 bin TL harcadığı konuşulan Simge Sağın, cesur klip görüntüleriyle gözleri üzerine çekmişti.

Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

Klipte genç erkek arkadaşıyla doludizgin bir aşk yaşayan kadını canlandıran Simge Sağın'ın yakışıklı sevgilisini oynayan Oliver Jacobs ile yakınlaştığı, sarılıp öpüştüğü sahneler sosyal medyada gündem oldu.

Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

Beşiktaş Akaretler'de bulunan bir otelde çekilen klibe 150 bin TL harcama yapıldı ve gündeme bomba gibi düşen klip kısa sürede çekildi.

Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

YouTube'da trendler listesine girmeyi başaran Simge, klibin erişime kapatılarak ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima ederek, "Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun" sözleriyle gönderme yaptı.

Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

Klip çekimlerinin ardından rutin hayatına dönen şarkıcı Simge Sağın, uzun süredir kullandığı koyu saçlarını radikal bir karar alarak sarı renge boyattı.

Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

Simge Sağın, yeni tarzını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...

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