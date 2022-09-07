Simge Sağın imaj değişikliğine gitti

YouTube'da trendler listesine girmeyi başaran Simge, klibin erişime kapatılarak ve arama motorlarında çıkmaması üzerine kendisiyle birilerinin uğraştığını ima ederek, "Bir gün boyunca klibin erişimini engellemeye çalışan arkadaşa trendlerden selam olsun" sözleriyle gönderme yaptı.