Fulya Zenginer’den ’Milantesi’ paylaşımı!

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, Milan'ın yeni fotoğrafını paylaştı.
İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, Milan'ın yeni fotoğrafını paylaştı.
'BENİM İÇİN HER GÜN MİLAN GÜNÜ'
Oğlunun omuzunda uyurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine:
"Milantesi... Haftanın 'Milan' günü. Gerçi benim için her gün Milan günü..." ifadelerini not düştü.
Takipçileri Fulya Zenginer'in gönderisine, "Çok tatlı" ve "Pili bitmiş sanırım" şeklinde yorumlarda bulundu.
İşte Fulya Zenginer'in paylaştığı o fotoğraf...
Fulya Zenginer, minik oğlu Milan ve eşi Küntay Tarık Evren