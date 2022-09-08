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Haberler Magazin Fulya Zenginer'den 'Milantesi' paylaşımı!

Fulya Zenginer'den 'Milantesi' paylaşımı!

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer, 2019 yılında nikah masasına oturduğu grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile ilk bebekleri Milan'ı dört ay kucaklarına aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu, Milan'ın yeni pozunu paylaştı. Zenginer'in takipçileri minik Milan'ı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

08.09.2022, 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022, 09:50

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Zenginer, Milan'ın yeni fotoğrafını paylaştı.

Fulya Zenginer’den ’Milantesi’ paylaşımı!

'BENİM İÇİN HER GÜN MİLAN GÜNÜ'

Oğlunun omuzunda uyurken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine:

Fulya Zenginer’den ’Milantesi’ paylaşımı!

"Milantesi... Haftanın 'Milan' günü. Gerçi benim için her gün Milan günü..." ifadelerini not düştü.

Fulya Zenginer’den ’Milantesi’ paylaşımı!

Takipçileri Fulya Zenginer'in gönderisine, "Çok tatlı" ve "Pili bitmiş sanırım" şeklinde yorumlarda bulundu.

Fulya Zenginer’den ’Milantesi’ paylaşımı!

İşte Fulya Zenginer'in paylaştığı o fotoğraf...

Fulya Zenginer’den ’Milantesi’ paylaşımı!

Fulya Zenginer, minik oğlu Milan ve eşi Küntay Tarık Evren

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