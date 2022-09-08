Pelin Akil’e hakaret eden şahsa para cezası!

"Sözleri onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte" Mahkeme, sanığın savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı göndermediğini söylemişse de, sorumluluğun kendisine ait olduğunu; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe gösterdi.