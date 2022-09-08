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Pelin Akil'e hakaret eden şahsa para cezası!

Ünlü oyuncu Pelin Akil Altan'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret içerikli mesaj gönderen kullanıcı hakkında karar çıktı. "Mesajları ben atmadım" diyerek kendisini savunan Habip B., sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İHA

08.09.2022, 14:09 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022, 14:10

Pelin Akil Altan'ın, 20 Mart 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden hakaret ve küfür içerikli mesaj gönderen takipçisi Habip B. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açılmıştı.

Pelin Akil’e hakaret eden şahsa para cezası!

Tarafların uzlaşmadığını kaydeden savcılık, Habip B.'nin "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Pelin Akil’e hakaret eden şahsa para cezası!

"Mesajları ben atmadım" diyerek kendini savundu Basit yargılama usulüyle görülen dava, karara bağlandı. Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanık Habip B., "Müştekiyi televizyon dizilerinden tanırım.

Pelin Akil’e hakaret eden şahsa para cezası!

Suça konu Instagram hesabı bana aittir. Bu hesabı 2020-2021 yılları arasında kullandım. Telefon hattımın değişmesi sebebiyle bu hesabı artık kullanmıyorum.

Pelin Akil’e hakaret eden şahsa para cezası!

Bahsi geçen mesajları ben atmadım. Kadınlara yönelik kesinlikle böyle sözler söylemem" diyerek suçlamayı kabul etmedi. Sanığa para cezası Mahkeme, sanık Habip B. hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçundan bin 120 TL adli para cezası verdi.

Pelin Akil’e hakaret eden şahsa para cezası!

Sanığın geçmişteki halini ve suç işleme konusundaki eğilimini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın tekrar suç işlemeyeceği kanaati oluşmadığından cezayı ertelemedi.

Pelin Akil’e hakaret eden şahsa para cezası!

"Sözleri onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte" Mahkeme, sanığın savunmasında Instagram hesabının kendisine ait olduğunu ancak mesajı göndermediğini söylemişse de, sorumluluğun kendisine ait olduğunu; suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediğini, sanığın sözlerinin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olduğunu gerekçe gösterdi.

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