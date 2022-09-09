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Haberler Magazin Melis Buse Betkayan'ın son hali dikkat çekti

Melis Buse Betkayan'ın son hali dikkat çekti

Bir dönem yayınlanan Kısmetse Olur programında yarışmacı olan ve tanınan Melis Buse Betkayan, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü ismin son hali epey dikkat çekti.

09.09.2022, 16:54 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 16:54

2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur, zaman zaman eski yarışmacıları ile yeniden gündeme geliyor.

Melis Buse Betkayan’ın son hali dikkat çekti

Sevilen programda en çok tartışılan isimlerden olan yarışmacı Melis Buse Betkayan, bu defa estetikleri ve verdiği kilolarıyla dikkat çekti.

Melis Buse Betkayan’ın son hali dikkat çekti

Melis Buse Betkayan sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor.

Melis Buse Betkayan’ın son hali dikkat çekti

Şimdilerde değişimi ile dikkat çeken Betkayan, bir dönem aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekti.

Melis Buse Betkayan’ın son hali dikkat çekti

Şimdilerde fazla kilolarından kurtulan Kısmetse Olur Melis, son paylaştığı bu kare ile dikkatleri üzerine çekti.

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