Melis Buse Betkayan’ın son hali dikkat çekti

2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur, zaman zaman eski yarışmacıları ile yeniden gündeme geliyor.
2015 yılında yayınlanan Kısmetse Olur, zaman zaman eski yarışmacıları ile yeniden gündeme geliyor.
Sevilen programda en çok tartışılan isimlerden olan yarışmacı Melis Buse Betkayan, bu defa estetikleri ve verdiği kilolarıyla dikkat çekti.
Melis Buse Betkayan sosyal medyada aktif olarak paylaşım yapmaya devam ediyor.
Şimdilerde değişimi ile dikkat çeken Betkayan, bir dönem aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekti.
Şimdilerde fazla kilolarından kurtulan Kısmetse Olur Melis, son paylaştığı bu kare ile dikkatleri üzerine çekti.