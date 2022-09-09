Nursel Köse sette ölümden döndü! Sebebi ise...

Nursel Köse, geçtiğimiz günlerde bir sinema filmi için kamera karşısına geçti.
Nursel Köse, geçtiğimiz günlerde bir sinema filmi için kamera karşısına geçti.
Oyuncu, sette elini ve yüzünü kolonya sürerek dezenfekte etmeye çalıştı.
Ancak bir süre sonra yüzünün kızarıp şiştiğini hissetti.
Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Köse'nin fenalaştığını gören yönetmen, hemen seti iptal etti.
Apar topar hastaneye götürülen oyuncu, tahliller sonucunda kolonyaya alerjisi olduğunu öğrendi.
Sette ölümden dönen Köse, yaşadığı olayın şokunu uzun süre atamadı.