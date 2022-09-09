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Nursel Köse sette ölümden döndü! Sebebi ise...

Ünlü oyuncu Nursel Köse, bir sinema filmi için kamera karşısına geçti. Sette, elini ve yüzünü kolonya ile dezenfekte etmeye çalışan ünlü oyuncu, bir anda ne olduğunu şaşırdı. Köse'nin fenalaştığını gören yönetmen seti iptal etti ve oyuncu apar topar hastaneye götürüldü.

09.09.2022, 09:26 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022, 09:27

Nursel Köse, geçtiğimiz günlerde bir sinema filmi için kamera karşısına geçti.

Nursel Köse sette ölümden döndü! Sebebi ise...

Oyuncu, sette elini ve yüzünü kolonya sürerek dezenfekte etmeye çalıştı.

Nursel Köse sette ölümden döndü! Sebebi ise...

Ancak bir süre sonra yüzünün kızarıp şiştiğini hissetti.

Nursel Köse sette ölümden döndü! Sebebi ise...

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Köse'nin fenalaştığını gören yönetmen, hemen seti iptal etti.

Nursel Köse sette ölümden döndü! Sebebi ise...

Apar topar hastaneye götürülen oyuncu, tahliller sonucunda kolonyaya alerjisi olduğunu öğrendi.

Nursel Köse sette ölümden döndü! Sebebi ise...

Sette ölümden dönen Köse, yaşadığı olayın şokunu uzun süre atamadı.

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