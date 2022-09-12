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Haberler Magazin Sevda Demirel: Tuğba Altıntop'u köpek ısırmamış!

Sevda Demirel: Tuğba Altıntop'u köpek ısırmamış!

Tescilli güzel Tuğba Altıntop, geçtiğimiz günlerde Şile'de köpek saldırısına uğramış ve yüzüne 50'den fazla dikiş atılmıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen Sevda Demirel, yaşanan bu olay üzerine dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

12.09.2022, 09:43 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022, 09:44

Sevda Demirel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Sevda Demirel: Tuğba Altıntop’u köpek ısırmamış!

'HİÇBİR KÖPEK YÜZE SALDIRMAZ'

Yüzünü köpek ısıran Tuğba Altıntop'u kastederek "Hiçbir köpek yüze saldırmaz. Ya eline ya ayağına saldırır."

Sevda Demirel: Tuğba Altıntop’u köpek ısırmamış!

"Bence o hanımefendi ya bir hemcinsinden ya da yakın arkadaşından şiddet görmüş, bunu da hayvanların üzerine atıyor."

Sevda Demirel: Tuğba Altıntop’u köpek ısırmamış!

'EĞER HAKSIZSAM ÖZÜR DİLERİM'

"Eğer haksızsam da o kişiden özür dileyeceğim" dedi.

Sevda Demirel: Tuğba Altıntop’u köpek ısırmamış!

"Minik köpeği Shila ile poz veren Demirel "Bu cins 13 ila 15 yıl yaşıyor. Ama maşallah 15'i devirdik."

Sevda Demirel: Tuğba Altıntop’u köpek ısırmamış!

"Özel bakımla bu cinsin en uzun yaşayan köpeği olacak kızım. Onu rekorlar kitabına sokacağım"diye konuştu.

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