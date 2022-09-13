Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci dünyaevine girdi

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kurt, paylaşımında, "Her gün yanında olmak için uyanacağım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çiftin fotoğraflarına tebrik mesajları yağmıştı. İkilinin paylaşımlarına; Aslı Bekiroğlu, Zeynep Bastık, Ümit Kantarcılar ve Deniz Sipahi gibi ünlü isimler de yorum yapmıştı.