Oyuncu Umut Kurt ve Melisa İnci dünyaevine girdi

Mayıs ayında bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci'ye evlilik teklif etmişti. Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını vermişti.
Mayıs ayında bir süredir birlikte olduğu sanat yönetmeni Melisa İnci'ye evlilik teklif etmişti. Ünlü oyuncunun sürpriziyle neye uğradığını şaşıran İnci, Kurt'a "Evet" yanıtını vermişti.
O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Kurt, paylaşımında, "Her gün yanında olmak için uyanacağım" ifadelerini kullanmıştı. Ünlü çiftin fotoğraflarına tebrik mesajları yağmıştı. İkilinin paylaşımlarına; Aslı Bekiroğlu, Zeynep Bastık, Ümit Kantarcılar ve Deniz Sipahi gibi ünlü isimler de yorum yapmıştı.
'DÜĞÜN SENEYE'
Evlilik teklifinden kısa bir süre sonra Cihangir'de objektiflere yansıyan Kurt ile İnci, evlilik planlarıyla ilgili; "Seneye düşünüyoruz. Ortalık biraz daha sakinleşsin. Her şeye ikimiz karar veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Geçtiğimiz yıl ekim evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftin nişan töreni, Nişantaşı'nda bir mekanda gerçekleşmişti. Umut Kurt, törende bir ara sahneye çıkarak, şarkı söylemişti. Gecede çifte, oyuncu arkadaşları da eşlik etmişti.Gece boyunca dans edip, eğlenen çifti, mutlu günlerinde ailesi ve dostları yalnız bırakmamıştı. Kurt ile İnci'nin nişan töreninden fotoğraflar da sosyal medyada paylaşılmıştı.
'BEN DAMAT OLUYORUM'
Oyuncu Umut Kurt, nikah hazırlıkları sırasında verdiği bu pozu Instagram hesabından, "Ben bugün damat oluyorum" notuyla paylaşmıştı.
Mutlu birliktelikleri devam eden ve düğün hazırlıkları yapan Umut Kurt ve Melisa İnci, dün akşam aşklarını resmiyete dökerek dünyaevine girdi.
DÜĞÜNE ÜNLÜ AKINI
Mutlu birliktelikleri devam eden ve düğün hazırlıkları yapan Umut Kurt ve Melisa İnci, dün akşam aşklarını resmiyete dökerek dünyaevine girdi. İkiliyi mutlu günlerinde aileleri ve yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Geceye Hande Doğandemir, Berkay Ateş, Hazal Kaya-Ali Atay, Enis Arıkan, Aslı-İlker Kızmaz, Zeynep Bastık, Murat Boz gibi birçok ünlü isim katıldı.
'SONSUZA DEK MUTLU'
Ünlü çiftin nikah töreninden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Hande Doğandemir ikiliyi nikah masasına fotoğrafladı ve 'Sonsuza dek mutlu' diyerek yayınladı.