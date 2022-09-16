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Haberler Magazin Şeyma Subaşı'nın partideki görüntüleri olay yarattı! Uyuşturucu mu kullanıyor?

Şeyma Subaşı'nın partideki görüntüleri olay yarattı! Uyuşturucu mu kullanıyor?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan 2018 yılında ayrılan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile birlikte geçtiğimiz akşam bir doğum günü partisine katıldı. İkilinin partideki görüntüleri sosyal medyada olay yarattı. O görüntülerde Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu kullandığı iddia edildi. İşte Şeyma Subaşı'nın skandal görüntüleri...

16.09.2022, 09:21 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022, 09:44

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışmasının ardından uzun parti gecelerine kaldığı yerden devam ediyor.

Şeyma Subaşı’nın partideki görüntüleri olay yarattı!

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, yurtdışındaki bir evde düzenlenen özel bir partiye katıldı.

Şeyma Subaşı’nın partideki görüntüleri olay yarattı!

ŞEYMA SUBAŞI UYUŞTURUCU KULLANIYOR MU?

Sevgilisi Meedo ile eğlenen Subaşı'nın partideki bazı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Şeyma Subaşı’nın partideki görüntüleri olay yarattı!

Subaşı'nın bu görüntülere göre uyuşturucu kullandığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı’nın partideki görüntüleri olay yarattı!

Ünlü fenomene uyuşturucuyu yanındaki Mısırlı sevgilisinin verdiği de öne sürüldü.

Şeyma Subaşı’nın partideki görüntüleri olay yarattı!

UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN MELİSA'NIN HASTANELİK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Şeyma Subaşı, daha önce uyuşturucu kullandığı iddialarıyla gündeme geliyordu.

Şeyma Subaşı’nın partideki görüntüleri olay yarattı!

Ancak Subaşı her defasında bu iddiaları reddetti.

Şeyma Subaşı’nın partideki görüntüleri olay yarattı!

Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.

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