Şeyma Subaşı'nın partideki görüntüleri olay yarattı! Uyuşturucu mu kullanıyor?

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışmasının ardından uzun parti gecelerine kaldığı yerden devam ediyor.
Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Meedo ile barışmasının ardından uzun parti gecelerine kaldığı yerden devam ediyor.
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi, yurtdışındaki bir evde düzenlenen özel bir partiye katıldı.
ŞEYMA SUBAŞI UYUŞTURUCU KULLANIYOR MU?
Sevgilisi Meedo ile eğlenen Subaşı'nın partideki bazı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Subaşı'nın bu görüntülere göre uyuşturucu kullandığı iddia edildi.
Ünlü fenomene uyuşturucuyu yanındaki Mısırlı sevgilisinin verdiği de öne sürüldü.
UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN MELİSA'NIN HASTANELİK OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ
Şeyma Subaşı, daha önce uyuşturucu kullandığı iddialarıyla gündeme geliyordu.
Ancak Subaşı her defasında bu iddiaları reddetti.
Subaşı, geçtiğimiz yıllarda Acun Ilıcalı'dan olan kızı Melisa'nın içinde uyuşturucu bulunan bir kola içtiği ve hastanelik olduğu gündeme gelmişti.