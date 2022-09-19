Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ev değişikliğine gitti

20 gün önce Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç, Levent'teki evini boşaltmıştı.
20 gün önce Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç, Levent'teki evini boşaltmıştı.
Oğuzhan Koç eşinin Sarıyer'deki villasına yerleşmişti.
Çift düğünün ardından ani bir karar değişikliği yaptı.
Özdemir'in evinin uzak olması sebebiyle Levent'e taşınmak için hazırlıklara başladılar.
Evde Demet Özdemir'in zevklerine göre tadilat yapılıyor.
1 MİLYON TL'LİK BÜTÇE AYIRMIŞ
Balayına gittikleri hafta başlayan çalışmalar için Oğuzhan Koç 1 milyon TL'lik bir bütçe ayırmış.