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Haberler Magazin Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ev değişikliğine gitti

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ev değişikliğine gitti

Geçtiğimiz haftalarda Sarıyer'deki bir otelde görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir çifti, Demet Özdemir'in Sarıyer'deki lüks villasında yaşamaya karar kılmıştı. Ancak ünlü çift, villanın her yere uzak olmasından dolayı kararlarını değiştirdi.

19.09.2022, 11:08 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 11:23

20 gün önce Demet Özdemir ile evlenen Oğuzhan Koç, Levent'teki evini boşaltmıştı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ev değişikliğine gitti

Oğuzhan Koç eşinin Sarıyer'deki villasına yerleşmişti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ev değişikliğine gitti

Çift düğünün ardından ani bir karar değişikliği yaptı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ev değişikliğine gitti

Özdemir'in evinin uzak olması sebebiyle Levent'e taşınmak için hazırlıklara başladılar.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ev değişikliğine gitti

Evde Demet Özdemir'in zevklerine göre tadilat yapılıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ev değişikliğine gitti

1 MİLYON TL'LİK BÜTÇE AYIRMIŞ

Balayına gittikleri hafta başlayan çalışmalar için Oğuzhan Koç 1 milyon TL'lik bir bütçe ayırmış.

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