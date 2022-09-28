  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti

Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Bursa'da sevenleriyle bir araya geldi. 76 yaşındaki Pekkan'ı dinlemeye gelenler arasında Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı da vardı. Ünlü çiftten Sedef Avcı, Ajda Pekkan ile çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. O paylaşımı görenler Ajda Pekkan'ın yüzünde bir değişim olduğunu fark etti. İşte o paylaşım...

28.09.2022, 10:36 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022, 10:36

Ajda Pekkan sanat dünyasının estetikleri ile ünlü isimleri arasında yer alıyor.

Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti

76 yaşındaki usta sanatçı, her defasında estetikleri ve elde ettiği genç görünümü ile gündem olmayı başarıyor.

Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti

Ajda Pekkan son olarak ünlü bir otel markasının 10'uncu kuruluş yıldönümü kutlaması sebebi ile konser verdi.

Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti

Pekkan sahnede en sevilen parçalarını seslendirirken, yüzündeki değişim dikkat çekti.

Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti

Kutlamaya ünlü isimler de katıldı. Bu isimler arasında Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı da bulunuyordu.

Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti

Ajda Pekkan ile fotoğraf çekilen ünlü karı-koca, bu fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Avcı gönderisine; "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna , disiplinine çok hayranım. İyi ki..." notunu düştü.

Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti

YÜZÜNE NE OLDU?

Fotoğrafta en dikkat çeken kısım; Ajda Pekkan'ın yüzündeki gözle görülür değişim oldu.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA