Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti

Ajda Pekkan sanat dünyasının estetikleri ile ünlü isimleri arasında yer alıyor.
Ajda Pekkan sanat dünyasının estetikleri ile ünlü isimleri arasında yer alıyor.
76 yaşındaki usta sanatçı, her defasında estetikleri ve elde ettiği genç görünümü ile gündem olmayı başarıyor.
Ajda Pekkan son olarak ünlü bir otel markasının 10'uncu kuruluş yıldönümü kutlaması sebebi ile konser verdi.
Pekkan sahnede en sevilen parçalarını seslendirirken, yüzündeki değişim dikkat çekti.
Kutlamaya ünlü isimler de katıldı. Bu isimler arasında Sedef Avcı ile eşi Kıvanç Kasabalı da bulunuyordu.
Ajda Pekkan ile fotoğraf çekilen ünlü karı-koca, bu fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Avcı gönderisine; "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna , disiplinine çok hayranım. İyi ki..." notunu düştü.
YÜZÜNE NE OLDU?
Fotoğrafta en dikkat çeken kısım; Ajda Pekkan'ın yüzündeki gözle görülür değişim oldu.