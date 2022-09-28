Ajda Pekkan’ın yüzündeki değişim dikkat çekti

Ajda Pekkan ile fotoğraf çekilen ünlü karı-koca, bu fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Avcı gönderisine; "Çok düşündüm ne yazabilirim diye ama kelimeler karşısında kifayetsiz kalıyor. Güzelliğine, duruşuna , disiplinine çok hayranım. İyi ki..." notunu düştü.