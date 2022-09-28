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Haberler Magazin Haluk Levent Adana Valisi'nden aldığı yanıtla şaştı kaldı

Haluk Levent Adana Valisi'nden aldığı yanıtla şaştı kaldı

Şarkıcı Haluk Levent, Adana Lezzet Günleri için Adana Valisi Süleyman Elban'dan kahvaltıya davet edildi. Bunun üzerine ünlü isim Adana'ya gitti. Kahvaltı yerini öğrenmek için valiyi arayan Haluk Levent, yaşadığı şaşkınlığı sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

28.09.2022, 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022, 09:48

Sanatçı Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban'ın İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri kapsamındaki daveti için Adana'ya çağırıldığını düşünerek Adana'ya gitti.

Haluk Levent Adana Valisi’nden aldığı yanıtla şaştı kaldı

Davet üzerine Adana'ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıktı.

Haluk Levent Adana Valisi’nden aldığı yanıtla şaştı kaldı

Organizasyonun İstanbul Ortaköy'de düzenlendiğini öğrenen Levent, yaşananları şöyle anlattı:

Haluk Levent Adana Valisi’nden aldığı yanıtla şaştı kaldı

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

-Adana Lezzet günleri kapsamında 27 Eylül'de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

-Tabii ki sayın valim.

Haluk Levent Adana Valisi’nden aldığı yanıtla şaştı kaldı

Az önce:

-Sayın valim sabah kahvaltı nerede?

-Ortaköy'de.

-Ortaköy! Ama ben Adana'ya geldim.

-Yapmayın ya.

Haluk Levent Adana Valisi’nden aldığı yanıtla şaştı kaldı

Az önce bu durum yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aradım. O da "Valimiz Süleyman Elban yanımda Haluk'çuğum dur telefona vereyim" dedi.

Haluk Levent Adana Valisi’nden aldığı yanıtla şaştı kaldı

Valimiz de inanamadı. Ben Adana'ya çağrıldığımı zannederken... Tüm Adana İstanbul'a toplanmış ben ise Adana'ya gelmişim."

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