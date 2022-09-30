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Haberler Magazin Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e Bodrum'dan ikinci bebek hediyesi!

Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e Bodrum'dan ikinci bebek hediyesi!

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın sevilen yıldızı Burak Özçivit, 2013 yılında dizi setinde tanıştığı güzel oyuncu Fahriye Evcen ile 2017'de dünyaevine girdi. Oğulları Karan'ı 2019'da kucağına alan ve şimdilerde ise ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. İkili, Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'e ikinci çocuk hediyesi olarak aldığı evin dekorasyonu için görüşme yaptı.

30.09.2022, 12:52 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 13:02

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bodrum’dan ikinci bebek hediyesi!

Ünlü çift, evliliklerini bir de Karan ismindeki oğullarıyla taçlandırdı.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bodrum’dan ikinci bebek hediyesi!

YENİ ALDIKLARI EVİ GEZDİLER!

Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan ünlü çift, bugün Bodrum'da satın aldıkları evi gezdi.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bodrum’dan ikinci bebek hediyesi!

YENİ EVLERİNİN İÇ MEKAN DEKORASYONUNU KONUŞTULAR

Ünlü çift, Bodrum'da satın aldıkları evin iç mekan dekorasyonu için görüşme yaptı.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bodrum’dan ikinci bebek hediyesi!

ÜNLÜ OYUNCUNUN KARNI BELİRGİNLEŞTİ

Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı da dikkat çekti.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bodrum’dan ikinci bebek hediyesi!

KARAN DA YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü çift, oğulları Karan'ı da yanlarında getirdi.

Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bodrum’dan ikinci bebek hediyesi!

EŞİNE İKİNCİ ÇOCUK HEDİYESİ YAPMIŞTI!

Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e Bodrum'daki evi ikinci çocuk hediyesi olarak almıştı.

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