Burak Özçivit’ten Fahriye Evcen’e Bodrum’dan ikinci bebek hediyesi!

2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında.
2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, mutluluklarıyla parmakla gösterilen çiftler arasında.
Ünlü çift, evliliklerini bir de Karan ismindeki oğullarıyla taçlandırdı.
YENİ ALDIKLARI EVİ GEZDİLER!
Şimdilerde ikinci çocuk heyecanı yaşayan ünlü çift, bugün Bodrum'da satın aldıkları evi gezdi.
YENİ EVLERİNİN İÇ MEKAN DEKORASYONUNU KONUŞTULAR
Ünlü çift, Bodrum'da satın aldıkları evin iç mekan dekorasyonu için görüşme yaptı.
ÜNLÜ OYUNCUNUN KARNI BELİRGİNLEŞTİ
Fahriye Evcen'in belirginleşen karnı da dikkat çekti.
KARAN DA YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü çift, oğulları Karan'ı da yanlarında getirdi.
EŞİNE İKİNCİ ÇOCUK HEDİYESİ YAPMIŞTI!
Burak Özçivit, Fahriye Evcen'e Bodrum'daki evi ikinci çocuk hediyesi olarak almıştı.