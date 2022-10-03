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Haberler Magazin Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

Merve Boluğur, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın ile geçtiğimiz günlerde evlilik kararı aldığını duyurmuştu. Ünlü çift, dün akşam ise dünyaevine girdi. Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni topladı.

03.10.2022, 09:21 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 09:22

Merve Boluğur ve Mert Aydın dün gösterişli bir törenle evlendi.

Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki sene sonra ayrılan Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu.

Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Aslı Hünel, Bülent Kuş, Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel şahit oldu.

Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

İMZA ATMADAN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Oyuncunun henüz imzayı atmadan sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncellemesi dikkat çekti.

Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

'KOCAM' DEDİM DEDİM OLDUN

Boluğur yaptığı paylaşımlarda Aydın için "Kocam' dedim dedim, oldun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kulandı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

'SONUNDA BİRİSİ GELİNLİK GİYMİŞ'

Boluğur'un, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı.Ünlü oyuncunun çok beğenilen gelinliği ve 'after' elbisesi Tolga Çam imzalıydı.

Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

Takipçilerinden Merve Boluğur'a 'Yılın en güzel gelinliği', 'Sonunda birisi gelinlik giymiş' şeklinde yorumlar yağdı.

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