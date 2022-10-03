Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

'SONUNDA BİRİSİ GELİNLİK GİYMİŞ'



Boluğur'un, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı.Ünlü oyuncunun çok beğenilen gelinliği ve 'after' elbisesi Tolga Çam imzalıydı.