Merve Boluğur ve Mert Aydın dünyaevine girdi

Merve Boluğur ve Mert Aydın dün gösterişli bir törenle evlendi.
Merve Boluğur ve Mert Aydın dün gösterişli bir törenle evlendi.
Oyunculuğa ara veren Merve Boluğur, bu ayın başında DJ sevgilisi Mert Aydın'dan evlenme teklifi almış ve düğün hazırlıklarına başlamıştı.
2015 yılında evlendiği şarkıcı Murat Dalkılıç ile iki sene sonra ayrılan Boluğur, ikinci kez nikah masasına oturdu.
Çiftin düğünü Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Nikahı Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı. Aslı Hünel, Bülent Kuş, Çetin Yılmaz, Nurettin Doğan ve Murat İşgel şahit oldu.
İMZA ATMADAN SOYADINI DEĞİŞTİRDİ
Oyuncunun henüz imzayı atmadan sosyal medya hesabından soyadını 'Aydın' olarak güncellemesi dikkat çekti.
'KOCAM' DEDİM DEDİM OLDUN
Boluğur yaptığı paylaşımlarda Aydın için "Kocam' dedim dedim, oldun. Seni çok seviyorum" ifadelerini kulandı.
'SONUNDA BİRİSİ GELİNLİK GİYMİŞ'
Boluğur'un, sosyal medya hesabından yaptığı gelinlikli paylaşımları da büyük beğeni topladı.Ünlü oyuncunun çok beğenilen gelinliği ve 'after' elbisesi Tolga Çam imzalıydı.
Takipçilerinden Merve Boluğur'a 'Yılın en güzel gelinliği', 'Sonunda birisi gelinlik giymiş' şeklinde yorumlar yağdı.