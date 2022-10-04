Bu seferki Photoshop değil! Deniz Seki’nin yüzüne ne oldu?

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle gündeme geliyor.
Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen ünlü şarkıcı Deniz Seki, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor ve takipçilerinin yakaladığı photoshop hatalarıyla ve uyguladığı filtrelerle gündeme geliyor.
Seki, geçtiğimiz ay Manisa'da konser vermiş ve gecenin fotoğraflarını Instagram sayfasından takipçileriyle paylaşmıştı. Seki'nin ardından Manisa Belediyesi de konserin görüntülerini yayınlamış; şarkıcı ile belediye tarafından paylaşılan fotoğraflar arasındaki fark sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilmişti.
"KÖTÜ YORUMLARI TÜKÜRMEYİN!"
Sosyal medyada kıyaslanan görüntüler sonrasında ise Seki'den açıklama gelmişti. Şarkıcı, gelen eleştirelere "Merhabalar... Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız. Hepimiz insanız insan! Olduğumuz gibi de arada değişikliklere yönelebiliyoruz. Ben benim!
Deniz Seki'yim! O anki ruh halimde o Deniz'i beğenmiş onu paylaşmışım! Kötü yorumları ağzınıza alın çiğneyin ama tükürmeyin. Çok sarılıyorum hepinize, sevgiler" sözleriyle yanıt vermişti.
"SAHNELERDE ÇOK MUTLUYUM"
52 yaşındaki Deniz Seki, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün havalimanında objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla konuşarak İzmir'deki sahnesinden döndüğünü söyleyen Seki, "Sahnem vardı, muhteşem geçti.
Konserlerim yoğun bir şekilde devam ediyor, ben sahnelerde çok mutluyum. Yeni projeler de yolda" cümlelerini kurduktan sonra çıkış kapısına doğru yürümeye devam etti.
MAKYAJSIZ OLDUĞU İÇİN GÖZLÜK TAKTI
Konser fotoğraflarına photoshop yaptığı iddialarına yanıt vermeyen şarkıcının makyajsız olduğu için gözlük taktığı görüldü. Ünlü ismin yüzünün şiş olması da dikkatlerden kaçmadı.
İSYAN ETTİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Etiler'de objektiflere takılan Seki, muhabirlerle konuşarak sosyal medya üzerinden kendisine gelen photoshop eleştirilerine isyan etmişti. 51 yaşındaki ünlü şarkıcı, gazetecilerin hatırlattığı filtre ve photoshop yorumlarına; "Ne photoshop'u arkadaşlar, görüyorsunuz işte karşınızdayım" sözleriyle yanıt vermişti.