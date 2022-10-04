Bu seferki Photoshop değil! Deniz Seki’nin yüzüne ne oldu?

"KÖTÜ YORUMLARI TÜKÜRMEYİN!"

Sosyal medyada kıyaslanan görüntüler sonrasında ise Seki'den açıklama gelmişti. Şarkıcı, gelen eleştirelere "Merhabalar... Yine bir farklı Deniz ile karşı karşıyayız. Hepimiz insanız insan! Olduğumuz gibi de arada değişikliklere yönelebiliyoruz. Ben benim!