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Haberler Magazin Mirkelam'ın acı günü!

Mirkelam'ın acı günü!

Ünlü şarkıcı Mirkelam'ın annesi Fatma Necla Hacaloğlu bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Mirkelam cephesinden kötü haber geldi. Fatma Necla Hacaloğlu, önceki gün hayatını kaybetti.

07.10.2022, 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022, 11:15

Bir dönemin aranan isimlerinden Mirkelam, bir süredir tedavi gören annesinin ölümüyle sarsıldı.

Mirkelam’ın acı günü!

Fatma Necla Hacaloğlu'nun cenazesi bugün Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak Cenaze namazının ardından defnedilecek.

Mirkelam’ın acı günü!

Mirkelam ve annesi, geçtiğimiz aylarda özel bir hastane çıkışı görüntülenmişti.

Mirkelam’ın acı günü!

Şarkıcı, gazetecilerin sorularına "Şu an annemle ilgileniyorum. Daha sonra konuşuruz" yanıtını vermişti.

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