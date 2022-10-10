  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Ege Kökenli'den estetik itirafı!

Ege Kökenli'den estetik itirafı!

Uzun süredir birlikte olduğu Lior Ahituv ile birlikte geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını birleştiren ünlü oyuncu Ege Kökenli, çok samimi açıklamalarda bulundu. Oyuncu, "Olmadı çok da değişiklik" diyerek bir estetik operasyon geçirdiğini de itiraf etti.

10.10.2022, 15:16 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022, 15:18

Ünlü oyuncuEge Kökenli geçtiğimiz gün bir programa konuk olarak katıldı.

Ege Kökenli’den estetik itirafı!

"Hiç estetiğin var mı?" sorusuna yanıt veren oyuncu kulaklarını yaptırdığını söyledi.

Ege Kökenli’den estetik itirafı!

'ÇOK DA BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI HALA KEPÇE'

Ege Kökenli kulak küçültme operasyonu yaptırdığını itiraf ederek "Olmadı zaten çok da bir değişiklik hâlâ kepçe.

Ege Kökenli’den estetik itirafı!

Saçımı toplamak istiyorum toplayamıyorum" dedi.

Ege Kökenli’den estetik itirafı!

Ege Kökenli'nin bu açıklamasını duyanlar "Estetikli hali buysa normali nasıldı?" yorumlarında bulundu.

Ege Kökenli’den estetik itirafı!

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları' ve 'Yasak Elma' gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli 2015'te aşk yaşamaya başladığı Lior Ahituv ile 2020'de nişanlanmıştı.

Ege Kökenli’den estetik itirafı!

Nikah, pandemi nedeniyle sürekli ertelenmişti. Vuslat nihayet temmuz ayında gerçekleşti.

Ege Kökenli’den estetik itirafı!

Özel diktirdiği gelinliği giyen Ege Kökenli, "Belki bazıları beğenmeyebilir ama benim çok hoşuma gitti" dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA