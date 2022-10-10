Ege Kökenli’den estetik itirafı!

Ünlü oyuncuEge Kökenli geçtiğimiz gün bir programa konuk olarak katıldı.
Ünlü oyuncuEge Kökenli geçtiğimiz gün bir programa konuk olarak katıldı.
"Hiç estetiğin var mı?" sorusuna yanıt veren oyuncu kulaklarını yaptırdığını söyledi.
'ÇOK DA BİR DEĞİŞİKLİK OLMADI HALA KEPÇE'
Ege Kökenli kulak küçültme operasyonu yaptırdığını itiraf ederek "Olmadı zaten çok da bir değişiklik hâlâ kepçe.
Saçımı toplamak istiyorum toplayamıyorum" dedi.
Ege Kökenli'nin bu açıklamasını duyanlar "Estetikli hali buysa normali nasıldı?" yorumlarında bulundu.
'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları' ve 'Yasak Elma' gibi dizilerde rol alan Ege Kökenli 2015'te aşk yaşamaya başladığı Lior Ahituv ile 2020'de nişanlanmıştı.
Nikah, pandemi nedeniyle sürekli ertelenmişti. Vuslat nihayet temmuz ayında gerçekleşti.
Özel diktirdiği gelinliği giyen Ege Kökenli, "Belki bazıları beğenmeyebilir ama benim çok hoşuma gitti" dedi.