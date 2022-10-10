  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Universal Başkanı'ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

Universal Başkanı'ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

Çektiği aksiyon filmleriyle ve tehlikeli sahnbelerde dublör kullanmamasıyla tanınan dünyaca ünlü ABD'li aktör Tom Cruise hakkında Universal Başkanı Dame Donna Langley, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte konuya ilişkin detaylar...

10.10.2022, 10:35 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022, 10:36

Ünlü aktör Tom Cruise, geçtiğimiz haftalarda Güney Afrika'daki Blyde Nehri Kanyonu üzerinde uçan II. Dünya Savaşı'ndan kalma küçük bir çift kanatlı uçağın üzerinde dururken görülmüştü.

Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

Önümüzdeki sene çıkacak olan yeni 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimleri için uçuş dersleri alan Cruise, sosyal medyada yayınlanan kısa bir videoda tehlikeli bir gösteri yapmıştı. Ünlü isim, ölüme meydan okuyan şovu sırasında kask takmazken, kahverengi bir ceket ve ona uygun bir pantolon giymişti.

Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

"YAKIT AZALIYOR"

Tom Cruise'un, videoda şu ifadeleri kullandığı duyulmuştu:

"Herkese merhaba, keşke orada olabilseydim. Ekstra gürültü için özür dilerim. Gördüğünüz gibi 'Görevimiz Tehlike'nin son bölümünü çekiyorum. Şu anda Güney Afrika'daki muhteşem Blyde River Kanyonu'nun üzerindeyiz ve izleyicilerin bu filmi yerel sinemalardaki beyaz perdelerde izlemesi için yapıyoruz."

Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

Başka bir uçak, ünlü ismin olduğu uçağa yaklaşırken yaklaşırken, yönetmen Christopher McQuarrie'nin sesi gelmiş ve Cruise'a filme geri dönmeleri gerektiğini söyleyerek; "Rahatsız ettiğim için üzgünüm Tom. Işığı kaybediyoruz ve yakıt azalıyor" demişti.

Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

"SİNEMALARDA GÖRÜŞÜRÜZ"

Bunun üzerine Cruise; "Gitmemiz gerekiyor öyle mi? Yakıtımızın az olması iyi değil" şeklinde konuşmasının ardından kameraya gülümseyerek selam vermiş ve "Sinemalarda görüşürüz" demişti. Sonrasında uçaklar, Hollywood yıldızı hala kanadın üzerinde dururken aşağı doğru süzülmüştü.

Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

"DÜNYAYI KURTARABİLECEK TEK KİŞİ"

Son olarak Universal stüdyolarının başkanı Dame Donna Langley, 60 yaşındaki aksiyon adamı Hollywood yıldızının her şey plana uygun giderse Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tarih yazacağını gösterecek olan, olası bir filmden bahsetti.

Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

BBC News'a konuşan Langley, aktörün Uluslararası Uzay İstasyonuna bir roketle gitmeyi planladığını söyleyerek; pandemi döneminde Cruise ve yönetmen Doug Liman'ın kendisine 'aslında dünyada geçen ama sonra başrolün günü kurtarmak için uzaya gitmesi gereken' bir karakterle ilgili film fikirlerini anlattığını aktardı ve ekledi:

Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

"Umutlarımız, Tom'un uzay istasyonunun dışında 'uzay yürüyüşü' yapan ilk sivil insan olacağı yönünde."

Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

ROLLERİ İÇİN PEK ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

The Mirror'da yer alan habere göre; söz konusu filmle ilgili ayrıntılar da veren Langley, "Tom, kendini dünyayı kurtarabilecek tek kişi konumunda bulan şanssız bir adamı oynayacak" dedi.

Bu; ünlü ismin beyazperde için yaptığı uçakları nasıl uçuracağını öğrenmek, dünyanın en yüksek binasından aşağı inmek ve uçurumlara tırmanmak gibi pek çok şaşırtıcı şeyden biri olacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA