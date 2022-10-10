Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

Ünlü aktör Tom Cruise, geçtiğimiz haftalarda Güney Afrika'daki Blyde Nehri Kanyonu üzerinde uçan II. Dünya Savaşı'ndan kalma küçük bir çift kanatlı uçağın üzerinde dururken görülmüştü.
Ünlü aktör Tom Cruise, geçtiğimiz haftalarda Güney Afrika'daki Blyde Nehri Kanyonu üzerinde uçan II. Dünya Savaşı'ndan kalma küçük bir çift kanatlı uçağın üzerinde dururken görülmüştü.
Önümüzdeki sene çıkacak olan yeni 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimleri için uçuş dersleri alan Cruise, sosyal medyada yayınlanan kısa bir videoda tehlikeli bir gösteri yapmıştı. Ünlü isim, ölüme meydan okuyan şovu sırasında kask takmazken, kahverengi bir ceket ve ona uygun bir pantolon giymişti.
"YAKIT AZALIYOR"
Tom Cruise'un, videoda şu ifadeleri kullandığı duyulmuştu:
"Herkese merhaba, keşke orada olabilseydim. Ekstra gürültü için özür dilerim. Gördüğünüz gibi 'Görevimiz Tehlike'nin son bölümünü çekiyorum. Şu anda Güney Afrika'daki muhteşem Blyde River Kanyonu'nun üzerindeyiz ve izleyicilerin bu filmi yerel sinemalardaki beyaz perdelerde izlemesi için yapıyoruz."
Başka bir uçak, ünlü ismin olduğu uçağa yaklaşırken yaklaşırken, yönetmen Christopher McQuarrie'nin sesi gelmiş ve Cruise'a filme geri dönmeleri gerektiğini söyleyerek; "Rahatsız ettiğim için üzgünüm Tom. Işığı kaybediyoruz ve yakıt azalıyor" demişti.
"SİNEMALARDA GÖRÜŞÜRÜZ"
Bunun üzerine Cruise; "Gitmemiz gerekiyor öyle mi? Yakıtımızın az olması iyi değil" şeklinde konuşmasının ardından kameraya gülümseyerek selam vermiş ve "Sinemalarda görüşürüz" demişti. Sonrasında uçaklar, Hollywood yıldızı hala kanadın üzerinde dururken aşağı doğru süzülmüştü.
"DÜNYAYI KURTARABİLECEK TEK KİŞİ"
Son olarak Universal stüdyolarının başkanı Dame Donna Langley, 60 yaşındaki aksiyon adamı Hollywood yıldızının her şey plana uygun giderse Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tarih yazacağını gösterecek olan, olası bir filmden bahsetti.
BBC News'a konuşan Langley, aktörün Uluslararası Uzay İstasyonuna bir roketle gitmeyi planladığını söyleyerek; pandemi döneminde Cruise ve yönetmen Doug Liman'ın kendisine 'aslında dünyada geçen ama sonra başrolün günü kurtarmak için uzaya gitmesi gereken' bir karakterle ilgili film fikirlerini anlattığını aktardı ve ekledi:
"Umutlarımız, Tom'un uzay istasyonunun dışında 'uzay yürüyüşü' yapan ilk sivil insan olacağı yönünde."
ROLLERİ İÇİN PEK ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ
The Mirror'da yer alan habere göre; söz konusu filmle ilgili ayrıntılar da veren Langley, "Tom, kendini dünyayı kurtarabilecek tek kişi konumunda bulan şanssız bir adamı oynayacak" dedi.
Bu; ünlü ismin beyazperde için yaptığı uçakları nasıl uçuracağını öğrenmek, dünyanın en yüksek binasından aşağı inmek ve uçurumlara tırmanmak gibi pek çok şaşırtıcı şeyden biri olacak.