Universal Başkanı’ndan açıklama: Tom Cruise ilk olabilir!

ROLLERİ İÇİN PEK ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

The Mirror'da yer alan habere göre; söz konusu filmle ilgili ayrıntılar da veren Langley, "Tom, kendini dünyayı kurtarabilecek tek kişi konumunda bulan şanssız bir adamı oynayacak" dedi.

Bu; ünlü ismin beyazperde için yaptığı uçakları nasıl uçuracağını öğrenmek, dünyanın en yüksek binasından aşağı inmek ve uçurumlara tırmanmak gibi pek çok şaşırtıcı şeyden biri olacak.