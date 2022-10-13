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Haberler Magazin Tolgahan Sayışman tatil için kesenin ağzını açtı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Tolgahan Sayışman tatil için kesenin ağzını açtı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Oyuncu Tolgahan Sayışman ile Arnavut asıllı güzel Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'da nikah masasına oturmuşlardı. Mutlu evliliklerinden Efehan adında bir oğlu ve Alina adında bir kızı bulunan çift tatil için Antalya'ya gitti. Özel bir villa kiralayan Tolgahan Sayışman, kesenin ağzını bir hayli açtı. Sayışman'ın gecelik ödediği ücret ise dudak uçuklattı.

13.10.2022, 14:36 Güncelleme Tarihi: 13.10.2022, 14:37

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte Antalya'da bir otelde tatil yaptı.

Tolgahan Sayışman tatil için kesenin ağzını açtı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Burada özel bir villa kiralayan Sayışman geceliği 50 bin TL ödeyerek altı gün tatil yaptı.

Tolgahan Sayışman tatil için kesenin ağzını açtı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Milliyet'in haberine göre; Toplam 300 bin TL'ye bir hafta tatil yapan Sayışman ve ailesi daha sonra Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi'yi İzmir'de ziyaret etti.

Tolgahan Sayışman tatil için kesenin ağzını açtı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

Bol bol dinlenen, deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten Sayışman, eşiyle çekilen fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.

Tolgahan Sayışman tatil için kesenin ağzını açtı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

İki çocuk annesi tescilli güzel de aynı kareyi, kendi Instagram hesabından yayınladı. Beş yıllık evli çiftin, uyumlu stili de dikkatlerden kaçmadı.

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