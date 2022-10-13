Tolgahan Sayışman tatil için kesenin ağzını açtı! Ödediği ücret dudak uçuklattı

Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte Antalya'da bir otelde tatil yaptı.
Şimdilerde mutlu birliktelikleri devam eden Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, çocuklarıyla birlikte Antalya'da bir otelde tatil yaptı.
Burada özel bir villa kiralayan Sayışman geceliği 50 bin TL ödeyerek altı gün tatil yaptı.
Milliyet'in haberine göre; Toplam 300 bin TL'ye bir hafta tatil yapan Sayışman ve ailesi daha sonra Almeda Abazi'nin kardeşi İlda Abazi'yi İzmir'de ziyaret etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Bol bol dinlenen, deniz ve güneşin tadını çıkaran ünlü çiftten Sayışman, eşiyle çekilen fotoğrafını da sosyal medyadan paylaştı.
İki çocuk annesi tescilli güzel de aynı kareyi, kendi Instagram hesabından yayınladı. Beş yıllık evli çiftin, uyumlu stili de dikkatlerden kaçmadı.