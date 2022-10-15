Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

J.K Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında 'Rubeus Hagrid' karakterine hayat veren İskoç aktör Robbie Coltrane'den hayranlarını üzen haber geldi.
J.K Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında 'Rubeus Hagrid' karakterine hayat veren İskoç aktör Robbie Coltrane'den hayranlarını üzen haber geldi.
Robbie Coltrane, bugün 72 yaşında hayatını kaybetti.
İKİ YILDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU
Deadline'da yer alan habere gören, ünlü aktör, iki yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Coltrane, İskoçya'nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki hastanede hayata gözlerini yumdu.
"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"
Coltrane'in menajeri Belinda Wright yaptığı açıklamada, oyuncunun İskoçya'daki Falkirk yakınlarındaki bir hastanede hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Harika bir aktör olmasının yanı sıra çok zekiydi.
40 yıl boyunca onun menajerliğini yapmış olmaktan büyük gurur duyacağım ve onu çok özleyeceğim" dedi.
ROBBİE COLTARNE KİMDİR?
1950 yılında dünyaya gelen Robbie Coltrane, İngiltere doğumludur. Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol almıştır.