  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Magazin Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

Harry Potter'ın Hagrid'i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

Harry Potter kitap serisinin film uyarlamsında 'Hagrid' karakterine hayat veren ve bu rolle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Robbie Coltrane'den kötü haber geldi. Sağlık sorunlarıyla iki yıldır mücadele eden 72 yaşındaki ünlü isim, yaşama veda etti.

15.10.2022, 10:36 Güncelleme Tarihi: 15.10.2022, 10:37

J.K Rowling'in yazdığı Harry Potter kitap serisinin film uyarlamasında 'Rubeus Hagrid' karakterine hayat veren İskoç aktör Robbie Coltrane'den hayranlarını üzen haber geldi.

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

Robbie Coltrane, bugün 72 yaşında hayatını kaybetti.

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

İKİ YILDIR SAĞLIK SORUNLARIYLA MÜCADELE EDİYORDU

Deadline'da yer alan habere gören, ünlü aktör, iki yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

Coltrane, İskoçya'nın Larbert kentindeki evinin yakınındaki hastanede hayata gözlerini yumdu.

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

"ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİM"

Coltrane'in menajeri Belinda Wright yaptığı açıklamada, oyuncunun İskoçya'daki Falkirk yakınlarındaki bir hastanede hayatını kaybettiğini doğrulayarak, "Harika bir aktör olmasının yanı sıra çok zekiydi.

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

40 yıl boyunca onun menajerliğini yapmış olmaktan büyük gurur duyacağım ve onu çok özleyeceğim" dedi.

Harry Potter’ın Hagrid’i Robbie Coltrane hayatını kaybetti

ROBBİE COLTARNE KİMDİR?

1950 yılında dünyaya gelen Robbie Coltrane, İngiltere doğumludur. Robbie Coltrane, Harry Potter ve Ateş Kadehi, Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, Harry Potter ve Felsefe Taşı, Harry Potter ve Sırlar Odası, Van Helsing gibi yapımlarda rol almıştır.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA